Ribadeo aspira a completar el cupo de socorristas este verano

Los sustos en las playas no son nunca una buena publicidad para ningún municipio y, en el caso de que se produzcan, que siempre suceden, es conveniente disponer del mejor servicio posible de socorrismo para que se queden solo en un susto. En los últimos años el Concello de Ribadeo tuvo problemas para completar todas las plazas que necesitaba pero este año el alcalde, el popular Dani Vega, confía en que eso cambie porque espera poder cubrir la totalidad de dichas plazas.

Las razones para ello son que Vega explica que a lo largo de los últimos meses atendieron dos peticiones que el colectivo de socorristas les había presentado de forma reiterada. Una de ellas era la formación gratuita, necesaria para adecuarse a las condiciones que exige ahora la Xunta para trabajar en las playas gallegas. Recuerda que esto ya se cumplió con un curso en el que hubo 27 plazas disponibles.

Otra petición que le hicieron fue referida al tiempo de contratación, y explica que esto también se hará porque se les contratará un mes más, pasando a estar todos contratados por un periodo de tres meses. A ello dice que se sumarán algunas mejoras más sobre todo vinculadas a las condiciones y material de trabajo.

Con todo esto, Dani Vega confía en que finalmente se puedan cubrir todas las plazas que son necesarias para las playas de Ribadeo aunque matiza que "desde logo é algo que nin eu nin ninguén do goberno municipal podemos controlar, porque se non se presentan, non temos moito máis que facer".

Sin embargo, sí se muestra optimista porque cree que los socorristas atenderán a la convocatoria que se haga desde el Concello de Ribadeo. Se trata de algo importante y ambicioso porque la idea original en el caso del municipio de Ribadeo es que haya socorristas atendiendo las playas de As Catedrais, Os Castros y As Illas, pero también algunas otras no tan conocidas pero que también tienen numerosos usuarios, como son por ejemplo Esteiro o la de Os Bloques, que es la más urbana que tiene Ribadeo y que tiene una gran cantidad de usuarios. Pese a tratarse de una playa ubicada en el interior de la ría, no está exenta ningún verano de esos sustos e incluso fue el escenario de algún fallecimiento aunque no por ahogamiento, sino por causas naturales.