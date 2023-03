Ribadeo aspira a 2,5 millones de la UE para el aparcamiento de As Catedrais

El Concello de Ribadeo presentó el proyecto de construcción de un aparcamiento frente a la playa de As Catedrais como una candidatura a obtener financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata de un proyecto muy ambicioso que incluye una serie de medidas muy importantes y novedosas, todas ellas de carácter ambiental, con una intención clara, "transformar e desconxestionar a contorna da praia das Catedrais", según indicó el concejal de Turismo ribadense, Pablo Vizoso.

Todas esas actuaciones son destacables porque al margen de la construcción del aparcamiento propiamente dicho, se va a organizar de la forma que se incluye en el Plan Especial de Protección de As Catedrais que diseñó el gobierno local "co obxectivo de aumentar a protección do espazo natural, de despexar o contorno da praia, crear un fluxo de vehículos adecuado e unha regulación propia do aparcadoiro".

Dicho aparcamiento está pensado con capacidad para acoger a 3.300 personas diarias y lo haría mediante un control de acceso inteligente. Incluiría cuestiones novedosas como puntos de recarga para vehículos eléctricos, un sistema de alumbrado alimentado con energía solar y otras acciones adicionales.

Sobre el resto de actuaciones Pablo Vizoso apuntó que una sería la creación de un área de acogida y recepción de visitantes así como "a implantación dun sistema de intelixencia turística e a creación dun sistema de bicicletas eléctricas con estacións en Ribadeo, Rinlo e na propia praia das Catedrais".

Aún hay una tercera actuación más, esta relacionada directamente con la dinamización económica, y consiste en la creación de un sistema de fidelización asociado al propio aparcamiento y pensado para fomentar el gasto en los establecimientos comerciales de todo tipo de Ribadeo para aumentar el impacto económico del tirón de As Catedrais en el resto del municipio ribadense.

Para el responsable municipal de Turismo conseguir esta ayuda sería fundamental y tiene esperanza de que se conozca "a primeiros do mes de maio".

Añade que de resultar favorable "suporía un revulsivo total para o turismo e para a actividade comercial de Ribadeo, incrementando notablemente tamén a protección do espazo natural deste areal e a súa comprensión e o seu desfrute dunha maneira máis sostible e integral".