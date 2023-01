Ribadeo apuesta por el turismo geológico para captar más viajeros

Ribadeo es consciente del tirón de la playa de As Catedrais, pero también de que la riqueza del arenal es mucho más que tomar unas bonitas estampas en un idílico lugar. La playa tiene una enorme belleza interior y alberga el mayor conjunto de arcos rocosos de toda la Península Ibérica "e está aquí, en Ribadeo", asevera el edil de Turismo, Pablo Vizoso, quien aprovechó la celebración de Fitur para presentar el último proyecto en el que trabajan desde el Concello, Mareas vivas nas Catedrais.

Un nuevo plan que se centra en rutas guiadas en el mismo arenal para conocer el proceso de formación de las rocas y en las que el visitante "poderá ver como se crean e se destrúen eses arcos rochosos nun só quilómetro", una experiencia única que solo se puede vivir en algunas épocas del año, como el otoño o la primavera, ya que es necesario que sean mareas bajas.

Una situación propicia para apostar por algo en lo que el Ayuntamiento de Ribadeo lleva años trabajando y está ya dando sus frutos, como es el conseguir recibir visitantes durante todo el año y apostar por el turismo extranjero, que suele decantarse por otras épocas para viajar fuera de la temporada estival y que busca otros recursos más específicos.

El arenal ribadense de As Catedrais cuenta con el mayor conjunto de arcos rocosos de la península ibérica

Reuniones

Unos objetivos para los que aprovecharon la asistencia a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para presentar este proyecto a empresas especializadas. Unas firmas con las que ya mantuvieron contactos previos desde hace semanas, ya que seleccionaron aquellas que incluían As Catedrais en sus circuitos, "ás que lle mostraron o gran potencial que ten detrais e as que solicitamos que as viaxes se completaran cunha visita ao centro de Ribadeo", asevera Vizoso, quien también se reunió con otras firmas específicas, que apuestan por un turismo de naturaleza, "co fin de que poideran incluír Ribadeo nos seus circuítos xeolóxicos polo norte do país", añade.

Encuentros con agencias de viajes y turoperadores. EP

"Tivemos unha intensa axenda de traballo", constanta el concejal, que formó parte de la delegación ribadense que se desplazó a Madrid y que encabezó el alcalde, Fernando Suárez. También viajó la concejala de Cultura, Pilar Otero; la técnica de Turismo, Begoña García y el gerente de Acisa, Jesús Pérez, conscientes todos de la importancia para el sector hotelero y el comercio, que son también una parte importante del proyecto, que busca acercar visitantes.

"A idea é mostrar ese concepto de turismo baseado nas nosas diferenciacións e nun sitio como Fitur tes que apostar por algo que sexa dun atractivo especial como é o caso da praia das Catedrais", recuerda el edil. Un arenal que ahora potencian con este nuevo atractivo y que viene a reivindicar el potencial de uno de los ocho monumentos naturales de Galicia.

No es la única baza que juega Ribadeo para desestacionalizar el turismo, pues se distingue como zona de observación especial de aves y está aumentando el tirón de la ornitología, lo que permite atraer a Ribadeo a aficionados; al igual que ocurre con el surf de las grandes olas. Dos propuestas diferentes que abren opciones para nichos de mercado distintos a los que se pueden ofertar durante la temporada estival y abiertos ambos a la llegada de turistas extranjeros.

Algo en lo que también jugará un papel importante el patrimonio indiano de Ribadeo y todo lo que gira a su alrededor, con rutas señalizadas, guiadas en verano e incluso teatralizadas, para lo que se dispone también de audioguías.

Red indiana

Un turismo que ya mueve visitas durante todo el año y que podrían multiplicarse de progresar las nuevas propuestas en las que trabaja Ribadeo, que intensifica sus contactos con asociaciones nacionales. "Estamos en proceso de entrar na Rede de Municipios Indianos del Norte, da que forman parte comncellos de Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, coa idea de formar parte do itinerario europeo. Iniciamos xa os contactos antes de pandemia e agora os retomamos co fin de poder ingresar nese itinerario europeo, que é a largo prazo, pero hai que estar nestas redes para poder ingresar despois neste itineario, que sería moi importante para dar a coñecer a nivel internacional todo o patrimonio cultural relacionado coa emigración", asevera el concejal ribadense.

Con la presidenta de la entidad, María Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas, fue uno de los encuentros que mantuvieron en Fitur.

La finalidad de este y de todos los contactos gestionados en la feria de Madrid es acercar turistas a Ribadeo, pues una vez en el destino son numerosos los recursos culturales, patrimoniales, de naturaleza, de ocio y gastronómicos con que cuenta la localidad para ofrecer una estancia inolvidable.