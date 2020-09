El Ribadeo apuesta por la cantera en una temporada llena de incógnitas

El Ribadeo FC 2020-21 ya está en marcha, aunque todavía desconoce cuando se iniciará e incluso si llegará a jugarse el campeonato de Preferente. La pandemia del coronavirus ha puesto en jaque a todo el fútbol modesto y la falta de un protocolo seguro hace que muchos equipos se estén pensando en competir esta temporada.

En cualquier caso, el Ribadeo presentó en el campo de Outeiro, de A Devesa, el novedoso proyecto con el que afrontará el ejercicio y que será comandado, a nivel deportivo, por el mismo técnico de las últimas temporadas, Rafa Casanova, que explicó la decisión de echar a andar. “A directiva comunicoume que debíamos empezar e pensamos que é unha boa maneira de obrigarnos a facer deporte, aínda que sexa de xeito individual e con medidas de seguridade. Máis que adestramentos propiamente ditos, o que imos facer é xuntarnos para poder marcar unhas pautas sin riscos despois de máis de 6 meses sen adestrar nin xogar”, aseguró.

El proyecto ribadense está marcado por su apuesta por la cantera, ya que hasta 7 jugadores suben desde la SD Ribadeo para paliar las siete bajas sufridas respecto a la pasada temporada. “Estamos mirando algunha cousa para reforzar o equipo, pero está difícil porque os xogadores están comprometidos. Tamén temos algún xogador a proba e un montón de rapaces con ilusión de poder dar o salto, neste sentido non hai ningunha preocupación”, analizó el técnico, que, no obstante, ve complicada la celebración de la Liga. “Hai un montón de futbolistas en tódolos equipos que non queren tomar riscos e non hai ningún reproche porque isto é unha decisión individual. En Preferente case a totalidade dos xogadores teñen outros traballos, xa que o fútbol é unha afección, e teñen que mirar primeiro da súa familia e da súa situación laboral”, analizó, descartando la posibilidad de jugar con mascarilla. "O que pensou nesa posibilidade non creo que xogara moito ao fútbol na súa vida", sentenció.