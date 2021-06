Ribadeo apuesta por el Camiño Norte con una oficina para los peregrinos

Los peregrinos que hacen el Camiño Norte ya tenían en Ribadeo un punto importante en su ruta, pero ahora lo será aún más gracias a la creación de una oficina específica de información al peregrino que este lunes puso en marcha el Concello, creada por los participantes del obradoiro dual de empleo RibadeoXCamiño. Esta instalación estará atendida por el alumnado de dicho obradoiro de lunes a viernes y funcionará los lunes, martes y miércoles de diez y media a tres y los jueves y viernes de diez a una y de tres a siete de la tarde.

Durante la inauguración el concejal de desenvolvemento local, Pablo Vizoso, se refirió a la nueva oficina como "moi ben elaborada, con moita información e que vai permitirnos darlles a resposta que piden aos peregrinos e os visitantes relacionados coa peregrinaxe a Compostela, unha información moitas veces singular e diferente". Pero a ello añadió la circunstancia de que servirá para poner de nuevo en valor la antigua oficina de exposiciones del parque de San Francisco, donde está asentada, además de "seguir nese obxectivo de situar a Ribadeo como inicio de etapa no Camiño a Santiago".

SEMEJANZA. El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, reseñó que la oficina ahora puesta en marcha es "dunha gran calidade" y recordó "todo o traballo que leva detrás" apuntando que "sendo un traballo formativo, non sodes unha empresa especializada en cuestións turísticas do Camiño de Santiago, pero esta posta en escena non ten nada que envexar a se quixéramos facelo de maneira profesional. Se quixéramos facer unha auténtica oficina de turismo profesional de información ao peregrino sería isto".

Se refería a que allí se ofrece información sobre Ribadeo pero también multimedia, además de códigos QR con esa información en distintos idiomas para facilitar la comprensión a los peregrinos de casi cualquier país.

CUIDADOS. Desde el gobierno municipal también se están realizando labores de atención en distintas zonas de esta ruta para que se encuentren en el mejor estado posible, sobre todo, de cara a un verano que se prevé que recupere el paso de los peregrinos.

Un centro de interpretación en Nosa Señora das Virtudes

Durante los últimos días ya comenzaron a verse de nuevo peregrinos en Ribadeo, una visión que insufla algo de ánimo después de más de un año en el que ni tan siquiera había podido pasar uno. El alumnado del taller RibadeoXCamiño tiene otra tarea por delante que es la habilitación de un centro de interpretación sobre el santuario de Nosa Señora das Virtudes, en el barrio de A Ponte, en la parroquia de Arante. Se trata de un punto junto a la ruta jacobea que tiene unas pinturas muy especiales y que va a ser restaurado por la Xunta debido a las humedades que presenta y que las están estropeando.



Expectativas

La reactivación de esta vía de captación de turistas es fundamental. Hay varios establecimientos privados dedicados a ellos y genera un conocimiento de Ribadeo muy importante.