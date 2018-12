Ribadeo anticipa la llegada de la Navidad con un Mercado de Nadal pletórico

El Mercado do Nadal de Ribadeo arrancó este jueves con la apertura de los 26 expositores que componen esta edición en los que se puede encontrar artesanía de varios tipos así como productos gastronómicos de calidad.

Pero en esta edición la concejala de desenvolvemento local, Ana Martínez, encargada de la organización de esta cita que cumple quince años indicó que quisieron impulsar la celebración de actividades paralelas para plantear talleres para los más pequeños. Este viernes los habrá a las cinco y media de la tarde en la carpa del mercado de elaboración de galletas de gengibre a cargo de ConSentidiño. El domingo a las doce y media el taller será de elaboración de velas a cargo de la Asociación de Enfermos Mentais A Mariña.

Además de ello Ana Martínez habló también de la creación de visitas guiadas, una iniciativa que por primera vez se pone en marcha durante este puente de la Constitución.

Las visitas guiadas se podrán efectuar solo mediante cita previa, que se debe obtener llamando al teléfono 982.12.86.89

Así, este viernes a las once sale del parque de San Francisco una visita guiada por la heráldica ribadense a cargo de Pancho Campos. Este sábado a las siete en el parque de San Francisco sale otra correspondiente a los comerciantes históricos a cargo de Begoña García López y el domingo a las once de la mañana le tocará el turno al patrimonio religioso, en este caso a cargo de Álvaro Lamas y Luis López Sierra.

Todas las visitas tienen las plazas limitadas por lo que es necesario inscribirse en el 982.12.86.89 o en el correo electrónico [email protected].

MÚSICA. Otro apartado que Ana Martínez quiso potenciar este año en el Mercado do Nadal es el musical. Si bien ya se había explorado este complemento al mercado en años anteriores, este año se potenció de forma muy importante y actuarán Lazy Bonnes, Cosmosoul, Iria Estevez y Gonzo Piña, Los Incorregibles o Batuko Tabanka.

Por todo ello Ana Martínez indicó que esta edición del Mercado do Nadal "trátase dunha edición máis diversificada e representativa desta artesanía para o Nadal, onde todas estas actividades paralelas supoñan un incentivo para visitar Ribadeo, centro de ocio e compras para o Nadal, pois non debemos esquecer a súa repercusión no comercio local".

Este jueves tanto Ana Martínez como el alcalde de Ribadeo realizaron una visita por el mercado con la finalidad de marcar un inicio del mismo ya que no se hizo una inauguración oficial del mismo.

La concejala ribadense y Suárez Barcia confían en que esta edición del Mercado do Nadal sirva para potenciar la localidad durante estos días e impulsarla desde el punto de vista comercial justo antes de navidades.