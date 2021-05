Ribadeo aguarda con esperanza la posibilidad de retomar el contacto diario con Asturias

La posibilidad de que a partir del próximo lunes se reabran las fronteras entre Galicia y Asturias tras el final del estado de alarma está siendo especialmente esperada en Ribadeo, donde el alcalde, Fernando Suárez, hizo un pronunciamiento al respecto este miércoles por la trascendencia que dicha posibilidad tendría para la economía del municipio. De hecho, Suárez Barcia calificó como "proba moi dura" para los ribadenses todos estos meses sin la aportación de los vecinos de los concejos asturianos cercanos a la economía local.

El presidente asturiano ya avanzó que permitirá abrir fronteras con Galicia y falta la confirmación oficial de que la Xunta hará lo mismo, algo que parece que también sucederá. Además Asturias volverá con una hostelería abierta hasta la una de la mañana.

En el concello de Ribadeo este cierre afectó básicamente al comercio porque la frontera se seguía cruzando con frecuencia por cientos de vecinos que trabajan en una comunidad pero residen habitualmente en la otra.

Ahora Suárez Barcia espera "con prudencia que pronto se reanuden as comunicacións entre Asturias e Galicia, unha vez que remate o estado de alarma" y dice que se vivió "unha experiencia inédita e moi dura para os veciños e veciñas de Ribadeo e do Occidente asturiano, que levan moitos meses sen poder estar cos seus familiares e amizades".

PRUDENCIA. No obstante, en la línea que viene manteniendo durante toda la pandemia, el regidor ribadense quiere ser prudente con respecto a esa apertura de fronteras, "pero oxalá que así se confirme esta noticia e que dentro de poucos días poidamos volver reencontrarnos, porque a verdade é que botamos moito de menos os nosos amigos e os nosos familiares en moitas ocasións, durante todo este tempo que non puidemos estar con eles e non puidemos ir alí, como supoño que os do Occidente tamén nos botarán de menos a nós".

Apuntó que los ribadenses "queremos ir a Tapia, á Veiga ou a Castropol como supoño que os de Taramundi, os dos Oscos ou os da Caridad, por poñer por caso, tamén estarán desexosos de volver andar, pasear e comprar en Ribadeo, e quen di Ribadeo di en toda A Mariña". A su juicio, en ello se ve la verdadera conexión entre la gente "máis alá de polémicas estériles como a xerada en torno ao nome da ría".