Ribadeo se suma a las restricciones de agua

El Concello de Ribadeo se suma a los otros mariñanos que impusieron restricciones en el uso del agua de la traída ante una situación que empeoró desde hace dos semanas, en que emitió un primer bando con recomendaciones. Ahora son prohibiciones a cuestiones como regar, baldear, llenar piscinas, lavar el coche y limpiar fachadas. Además, el alcalde, Dani Vega, lanza una petición tanto a las empresas como las industrias para que hagan "un uso responsable da auga".

El regidor ribadense indicó que todos los días hace un análisis de cómo está la situación del agua en el municipio a consecuencia de la sequía y detectaron que en los próximos días el problema "vai a empeorar" lo que le llevó a "adoptar medidas de urxencia".

Desde la que denomina Mesa da Auga, decidieron adoptar estas primeras medidas porque Vega reconoció que "temos problemas no nivel do río Eo, no entorno da captación de Vilarbetote, o que deu lugar a que exista tamén un escenario de escaseza de recurso de dita captación. E así tamén en Lexoso hai xa días que temos ese problema".

Ante esa situación, Dani Vega admite que en este momento el municipio de Ribadeo tiene "verdadeira escaseza de auga e debemos adoptar medidas. Dende a Xunta de Galicia estannos asesorando e tamén da empresa concesionaria". Vega indica que ya están prestando especial atención a las averías y a las fugas, pero dice que también es necesario que lo haga la gente a nivel particular y que adopten medidas de ahorro de agua doméstica, por lo que ellos mismos hicieron esas prohibiciones de utilización del agua de la traída municipal.

Cumplimiento obligatorio

Además, el regidor ribadense lanza una advertencia: "Tendo en conta todas estas medidas debemos ter unha conciencia de cumprimento da normativa. É un bando para cumprir, non simplemente unha redacción, porque quere poñer solución a un problema grave que temos e que entre todos debemos ir solucionando. Nos próximos días non vamos mellorar e vamos ter que seguir adoptando medidas. Por iso entre todos vamos cumprilas e ser responsables no uso da auga".