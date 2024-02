Ribadeo abre una brecha en el funcionamiento de la Mancomunidade

El alcalde de Ribadeo, el popular Dani Vega, abrió una brecha en el funcionamiento interno de la Mancomunidade de Concellos da Mariña, ya que no se muestra conforme con su forma de proceder y planteó algunas dudas al respecto de ello que anticipa que trasladará a sus órganos directivos.

La primera manifestación del alejamiento entre el gobierno municipal de Ribadeo y la Mancomunidade se pudo observar claramente durante la anterior edición de Fitur. Aunque hubo una promoción turística comarcal, como es habitual, y en la que Ribadeo participó, lo cierto es que lo hizo de forma muy tangencial, centrándose especialmente en sus propias actividades.

No la abandonará

No obstante, Dani Vega admitió a este diario que "non deixarei a Mancomunidade", pero sí que reclama un cambio profundo en el funcionamiento de esta entidad supramunicipal que considera que necesita "ser moito máis pragmática". De hecho, el regidor ribadense explica que solicitará que haya una reunión de alcaldes para hacer un replanteamiento del funcionamiento del colectivo.

Entre las cosas que considera que la Mancomunidade no está haciendo correctamente es "a organización da recollida do lixo, porque non son capaces de redactar un pliego de condicións para organizar esa tarefa". En opinión de Dani Vega hay municipios que no se están implicando en el funcionamiento de la entidad y cree que es necesario sacarla del "estancamiento no que se atopa desde hai uns anos», algo que cree que se extiende a varios campos diferentes y que le hace «caer nun proceso de canibalismo puro e duro". Asegura que tampoco está marchando bien la organización de la recogida de basura del contenedor marrón. El regidor ribadense considera también que es necesario «concretar moito máis o que se vai a facer e logo aplicalo de verdade, e non quedarse en palabrería".

Poco rigor para un alcalde

La presidenta de la Mancomunidade de Concellos da Mariña y alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, se mostró muy crítica con la postura del alcalde de Ribadeo, Dani Vega, porque considera que demuestra "moi pouco rigor para ostentar un cargo público". Pero a ello añade algo que considera todavía peor, que tiene "pouca lealdade cara unha institución da que forma parte, neste caso a Mancomunidade". Bajo su punto de vista, lo normal en el caso de tener algún problema o un desacuerdo con el funcionamiento de este organismo sería comunicarlo a sus responsables "sen que nos teñamos que enterar a través dunha queixa a un medio de comunicación".

Ningún problema

Rocío López apuntó que en la Mancomunidade "os temas sempre se trataron sen ningún tipo de problema, e sempre se chegou a un entendemento. Ese sería o xeito de proceder, respectando a unidade e non facendo política cun organismo de todos como é a Mancomunidade, creo que esa é a finalidade que buscamos". Por ello dice no comprender que alguien pretenda desmarcarse de esa forma.