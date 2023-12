Los ribadenses protestan por quedarse sin pediatra tras la baja de la especialista

Un numeroso grupo de vecinos de Ribadeo y otros puntos de la comarca se reunieron este mediodía frente al centro de salud de Ribadeo para protestar por la falta de un pediatra en dicho ambulatorio. Reclaman "solucións urxentes" para este servicio tanto en Ribadeo como en el resto de la comarca, donde desde el BNG, que convocó la protesta, indican que se está reproduciendo esta situación en "numerosas ocasións" ya que aseguran que tanto en Ribadeo como en otras zonas "cando hai baixas no persoal sanitario e non se cubren por parte do Sergas".

El portavoz municipal del Bloque, Pablo Vizoso, intervino en el acto junto a la concejala Raquel Ferreira para recordar que es la segunda vez que se concentran para protestar por "as mesmas carencias neste centro de saúde, e un ano despois, lonxe de mellorar, empeorou".

Los nacionalistas recordaron "a gran cantidade de iniciativas que o BNG fixo no Parlamento" para tratar de solucionar esta problemática y recordaron que el diputado Daniel Castro solicitó "mais consignación orzamentaria para recursos humanos e materiais para a Atención Primaria na Mariña". Concretamente 5 millones de euros en total, la mitad de ellos específicamente para Pediatría en A Mariña. Pero lametan que "a sanidade pública estea en máns dos seus destructores: o Partido Popular".

El Sergas afirma que no hay especialistas

Fuentes del Sergas reseñaron que en este momento hay una "ausencia absoluta de pediatras nas listas de contratación" y especificaron que en este momento "hai cero pediatras na actualidade". Ante esta situación, aseguraron que están estudiando aplicar todas las fórmulas y medidas posibles "para garantir unha axeiada atención sanitaria á poboación pediátrica da nosa provincia".

Sobre el caso concreto del centro de salud de Ribadeo "a ausencia do facultativo especialista en pediatría debido a unha situación de IT, será cuberta por pediatras que do Hospital Universitario Lucus Augusti, que se desprazarán algúns días á semana para atender a axenda do pediatra que está de baixa nestes momentos". Explicaron también que la atención será organizada en función de las posibilidades laborales de cada especialista "xa que prestan os seus servizos habitualmente no Hula. Esta solución provisional, debida, insistimos, á falta absoluta de médicos nas listas de contratación aos que poder recurrir, garante o mantemento da atención pediátrica dos nenos e nenas de Ribadeo no seu propio centro de saúde, mentras non se atope un substituto ou se reincorpore o profesional que está en situación de IT".

También aseguraron que el Sergas está haciendo un "esforzo enorme" para atender situaciones "en cada centro de saúde" y buscando profesionales "en todos os lugares para poder contratar e seguir garantindo unha atención sanitaria de calidade e equitativa para toda a poboación da provincia".