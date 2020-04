Dos ribadenses llevan a las redes los cuentacuentos tradicionales

Érica González es actriz y narradora. David Castro se dedica a los aspectos técnicos de todo tipo en una empresa como El Farero Audiovisuales de Ribadeo. El confinamiento obligatorio les paró en seco en sus trabajos pero al mismo tiempo les sirvió para poner en marcha una idea original como es la creación de un canal de Youtube al que llamaron ‘De tal cuento tal astilla’ con el que hacen que los relatos tradicionales puedan seguir llegando a los más pequeños de la casa.

La actriz que se encarga de narrar los cuentos explica que en realidad eso era algo que ella ya venía haciendo habitualmente: "Yo me dedico a esto pero ahora con la cuarentena me quedé parada en casa y mi compañero también, así que se nos ocurrió que por qué no aprovechar lo que yo hago y todo el equipo técnico de David para continuar llevando los cuentos hasta los niños".

Los pequeños pueden seguir asistiendo de esta forma a sesiones de cuentacuentos

Lo hacen a través de Youtube en su canal, pero también se les puede encontrar en Facebook o Instagram. "Los difundimos por la mayoría de redes más habituales y la respuesta que estamos encontrando por parte de los padres está siendo muy buena, mejor de lo esperado", explica Érica, que además dice que "animamos a que nos propongan algunas cosas".

"Luego unas podemos hacerlas y otras no por cuestiones de derechos o lo que sea, pero procuramos ir haciendo todo lo que podemos". Así que desde ‘Pepito Pérez’ al ‘Gallo Kiriko’ pasando por ‘Sixto seis cenas’ Érica González continúa con su trabajo de actriz y narradora apoyada en toda la base técnica que le proporciona David Castro y que ella explica que es fundamental, aunque lo que se vea finalmente sea a ella porque es la que pone tanto la imagen como la voz de las narraciones que van realizando.