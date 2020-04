Dos ribadenses llevan un mes en Cuba confinados y sin opciones de regresar

José Carlos Trashorras y Suso López Pérez son dos ribadenses que se encontraban de vacaciones en Cuba cuando se desató la pandemia. Aunque su salida estaba programada para el 29 de marzo, el día 23 les avisaron de que era necesario que abandonaran ya el país.

Quedaron recluidos a la espera de una llamada de la embajada, que estaba gestionando aviones para repatriar a ciudadanos españoles pero, para su sorpresa, “nunca nos llamaron. Supimos que salió un avión con muchas plazas vacías pero no se nos avisó”. Como consecuencia de ello, llevan desde ese día recluidos en un hotel de Cuba del que no pueden salir y en el que son ellos los que tienen afrontar los gastos de su estancia.

Aseguran que el tiempo transcurrido les va pesando pero, sobre todo, “la incertidumbre”. Suso López dice que “nadie nos dice nada con certeza y resulta complicadísimo hablar con la embajada. Nos meten en una lista que dicen que es para devolvernos a España y cuando nos cogen el teléfono, que es cada vez con menos frecuencia, nos repiten lo de que nos meten en una lista y seguimos sin saber nada”.

De momento la única opción que les dan de vuelta directa “es a principios de junio, que falta más de un mes que tendríamos que pagar nosotros, y es una barbaridad de dinero”. José Carlos Trashorras comenta que es algo que no comprenden bien “porque no somos nosotros dos que estamos aquí atrapados. En este hotel hay un montón de españoles en la misma situación que nosotros. Cuando esto se cerró nos dieron a escoger unos hoteles en donde quedarnos, y desde entonces, eso fue lo único. Ahora estamos confinados y nos extraña mucho que el Gobierno no nos atienda porque somos un montón esperando a volver”.

Reconocen que tienen una opción de volver a Roma, pero indican la peligrosidad del destino “porque Roma ahora mismo es una lotería. Podemos quedar allí otra vez confinados y en un sitio mucho más caro que este”, algo parecido a lo que les sucede con otra opción que se les puede plantear que es la de París, todavía no totalmente clara.

El día a día se les va haciendo duro “porque no podemos hacer nada. Estamos todo el rato en el hotel y van faltando cosas. No pasamos hambre, ni mucho menos, pero se ve que se les van acabando las cosas poco a poco y la gente de aquí incluso quiere que nos vayamos, algo que tampoco entendemos porque es la única forma de que sigan abiertos”.

Otro problema a mayores es el de conseguir algunos medicamentos que necesitan. “Tenemos que conseguirlos como podemos, a base de propinas y de favores porque no podemos salir a pedirlos y, aunque pudiéramos, no nos lo darían, y es algo que necesitamos por prescripción médica”.

Los dos ribadenses comentan que “aquí el ambiente se está enrareciendo. La gente está con mucho estrés porque no sabemos qué va a pasar, no nos comunican nada y estamos muy inquietos también por la familia”.

Hace unos días se pusieron en contacto con el alcalde de Ribadeo, que hizo ya gestiones ante la Xunta para tratar de buscar una solución.

GESTIONES. De momento, este diario pudo confirmar que a raíz de esas gestiones del regidor y la Xunta desde Exteriores son conscientes de la situación generada con estos dos ribadenses así como con otros españoles que se encuentran en ese mismo hotel de La Habana y están tratando de encontrar una solución para que puedan regresar lo antes posible.

El Gobierno está realizando las gestiones necesarias con el Ejecutivo cubano para conseguir hacer la repatriación completa de los españoles que quedan allí sin tener que esperar al vuelo de junio, que tampoco está garantizado.