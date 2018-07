Ribadenses y focegos esperan un final rápido de las obras en sus calles céntricas

Ribadeo y Foz viven situaciones paralelas estos días, con la finalización de las obras que se están ejecutando en la calle ribadense de San Roque y en la focense Álvaro Cunqueiro. En el primer caso se trata de una zona señorial que todavía lo será más cuando finalice la segunda fase de los trabajos. En el caso de Álvaro Cunqueiro quedará con un planteamiento similar al que ya presenta la Avenida da Mariña. Las obras siempre generan cierta polémica vecinal, pero en estos dos casos algo más debido a que son zonas muy sensibles por la gran cantidad de comercio que atesoran y al encontrarse en pleno centro de ambas localidades, que ahora en verano ven como aumenta considerablemente el tránsito con la llegada de los turistas.

Vecinos y comerciantes viven de forma diferente esta convivencia con unos trabajos que en el caso de Ribadeo se aceleraron a última hora por la fiesta indiana y en el caso de Foz, siguen trabajando con el objetivo de que en Navidad ya estén muy avanzadas y puedan acabarse a principios de año, puesto que empezaron en mayo y el plazo de ejecución es de ocho meses.

En Ribadeo, la renuncia a los 50 aparcamientos concentrados en la calle San Roque, dotará a la avenida de la concepción señorial que se pretendía con el diseño original, dando, de esta manera, una mayor capacidad para el disfrute de la gente. En Foz, la remodelación de Álvaro Cunqueiro es equiparable a la reforma de la Avenida da Mariña, puesto que el diseño está concebido de igual manera. La diferencia en este caso es que mientras la avenida será peatonal, Álvaro Cunqueiro será semipeatonal y actuará de entrada en la localidad hacia Burela, además de conservar zonas de aparcamiento.

Las obras ribadenses se realizarán en dos etapas, una de ellas ya finalizada, y la restante que comenzará tras el cierre de las fiestas patronales de septiembre. Sin embargo, en Foz se proyecta que las obras se realicen con continuidad. Según avanzó el alcalde, Javier Castiñeria, esta misma semana, los trabajos continuarán en un nuevo tramo de la calle, en dirección Ribadeo, durante los próximos días.

Las anteriores calzadas, a penas sin aceras, no facilitaban la presencia de gente en las calles

Algunos gerentes de los negocios de Ribadeo, ya se quejan del malestar durante esa primer fase de las obras: problemas de acceso, ruido, gente paseando por medio de las obras, e incluso afectados por una fuga de gas cuando se estaban haciendo las canalizaciones. Además acusan, que algunos negocios quedaron incomunicados por una falta de salida y de entrada alternativas. Aún así, las facilidades de entrada mínima a los comercios no faltaron. Foz se encuentra en un caso similar, hay algunos negocios más afectados por otros por su situación, pero todas las miradas señalan a un punto concreto en lo que se refiere a las quejas: la falta de acceso incluso para la carga y descarga de mercancía.

Algunas voces, como la de Marisa Abad, destacan la necesidad existente, en estos momentos, de darle prioridad a los peatones, concretamente a las personas mayores, a niñas y niños. Las anteriores calzadas, a penas sin aceras, no facilitaban la presencia de gente en las calles. "Hay que buscar algo asequible para todos", asegura Marisa Abad, y aprovechaba para hacer hincapié en que "cuando vamos fuera, no nos importa dejar el coche en el aparcamiento municipal aunque esté lejos, pero sin embargo, en nuestro municipio, en nuestra casa, lo queremos dejar en la calle de enfrente, y eso hay veces que no puede ser". Asimismo, reclama la necesidad imperante de que algunas calles de la comarca se hagan semipeatonales, puesto que, cuando alguien quiera dar un paseo tranquilamente, y de manera segura con cualquier persona, no tenga la necesidad de ir al extrarradio de la ciudad en cuestión.

APUESTA.En cualquiera de los casos, tanto Foz como Ribadeo, con la reforma de estas calles, lo que buscan es precisamente eso la seguridad y la confortabilidad de sus viandantes. La creación de espacios para el disfrute de las personas y más humanos.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, vio claro que era necesario acometer una reforma en la calle San Roque hace ya un tiempo, cuando comenzaron a acumularse una serie de quejas, e incluso alguna denuncia aislada, por pequeños incidentes de peatones que caían en la calle al tropezar con plaquetas que se desprendían continuamente. Además, la parte que correspondía a la zona ajardinada estaba totalmente desgastada y ofrecía una imagen muy pobre. Así que decidió apostar fuerte por ella y con el remanente en las arcas municipales afrontar unos trabajos de unos 800.000 euros en total que devuelvan a San Roque todo el señorío con el que fue concebida en el siglo XIX

También el regidor focense decidió apoyar una vieja demanda de la asociación de comerciantes para que el centro de la localidad diera prioridad al peatón y luciera una imagen más cuidada siguiendo la tendencia que se impone cada vez más en localidades y ciudades. En este caso la inversión supera los 900.000 euros.