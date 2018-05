Los ribadenses alejan los eucaliptos de sus casas para prevenir incendios

La ordenanza municipal redactada por el gobierno ribadense para alejar las masas forestales de las viviendas en todo el municipio poco a poco fue calando en la ciudadanía. El planteamiento del alcalde se ciñe a lo que estipula la ley autonómica de lucha contra incendios que determina que los árboles deben estar separados cincuenta metros de las casas.

Cuando la dio a conocer ya anticipó que el periodo voluntario para realizar las talas finalizaba el 31 de mayo. A partir de ahí se seguirá un procedimiento bastante similar al que ya se está llevando a cabo desde hace años en el casco antiguo, es decir, se multará a quien incumpla y, de no hacerse nada así tampoco, el Concello actuará de forma subsidiaria. Esto es, hará la tala y posteriormente pasará la factura correspondiente al propietario.

Pero el regidor ribadense dice que esa situación límite no cree que llegue a darse en demasiadas ocasiones, porque explica que sobre todo desde hace unas semanas la gente se interesa de forma muy importante por las talas, cómo realizarlas y hasta dónde.

Para saberlo, en el Ayuntamiento de Ribadeo existen mapas en los que se puede averiguar con exactitud.

Fernando Suárez: "Moita xente está actuando en función de como o fai o veciño, pero cada un debe ocuparse do seu e cumprir as normas"

Lo que en principio se veía como una maniobra forzada del Concello de Ribadeo parece ir calando poco a poco. El alcalde, Fernando Suárez, explica que poco a poco fue recibiendo llamadas de otros colegas interesados por su actuación y ahora afirma que "estamos servindo de modelo de actuación para moita outra xente, para moitos outros concellos, aínda que non pretendemos ser modelo de nada. O único que queremos e o único que pretendemos é que os propietarios dos montes en Ribadeo cumpran coas normas que están establecidas desde hai moitos anos. Sabemos que o están a facer moitos deles, como se pode ver a día de hoxe, como moita xente xa está cortando ou mandando cortar todas esas faixas de protección arredor das casas tal e como marcan as normas".

Suárez Barcia recuerda que el 31 de este mes finaliza un periodo voluntario "e por iso queremos advertir, agora que estamos en prazo, que a xente non o deixe para última hora, que non o deixen para o final, que logo non van poder atopar madeiristas dispoñibles porque van estar saturados con outros encargos".

LOS VECINOS. Después de un par de meses desde que anunció esta medida, el regidor ya detectó algunas pautas de comportamiento, y dice que se puede ver gente "recelosa de cumprir as normas" y que muchos actúan "vendo o que fai o veciño".

En su opinión "cada un debe atender o seu, que cada un actúe como marca a norma e logo os que non o fagan xa se encargará a Administración de que se cumpra a lei por unha vía máis amigable ou por unha vía máis coercitiva".

Reconoce que hay propietarios a los que no pudieron notificar nada a día de hoy "porque non nos constan os datos correctos, ou porque non os teñen ben no catastro ou porque non están empadroados en Ribadeo. Para resolver isto nos vindeiros días publicarémolo no taboleiro dixital único para que logo non vaia coller por sorpresa a ninguén".

Sabe que con esto asume un coste político, pero también está convencido de que si llega un incendio, la gente verá al instante la importancia de la norma.