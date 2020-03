Unha ribadense en Igualada: "Aconselláronnos saír á rúa o menos posible"

ESTUDANTE DUN dobre grao de Fisioterapia e Nutrición na localidade barcelonesa de Igualada, a ribadense Uxía Lorenzo Rivas está agora alí confi nada a consecuencia dun virulento brote do covid-19 que fixo que se pechase completamente a localidade. Aínda que puido volver a Ribadeo optou por non facelo "porque sería unha tontería" que podía contaxiar a moita xente malia estar ela sen ningún tipo de síntoma. Mentalizada para pasar na casa máis dos quince días que xa sabe que terá que estar, aproveita para ir estudando e entreterse como pode.

Como se enterou do que estaba a pasar e do peche de Igualada?

Bueno, o do brote que tiñamos xa era sabido, pero onte —polo xoves— déronnos a opción de marcharnos porque desde as nove da noite xa nos avisaron de que non íamos poder saír.

E non sabe canto tempo vai durar esa situación.

Pois de entrada seguro que quince días como mínimo. Non se sabe máis. Supoño que dependerá de como vaian evolucionando os casos, pero penso que será máis.

Como se foi dando todo esto en Igualada?

Primeiro houbo un brote ó que non lle deron moita importancia, pero como consecuencia diso enfermou bastante xente do hospital que hai aquí e os casos disparáronse, así que claro, era algo que había que erradicar para que non vaia a máis.

E como é a situación? Poden saír á rúa e andar libremente ou teñen certo control?

Podemos saír sen problema, pero si que é certo que nos dixeron que o evitemos na medida en que poidamos facelo. E o que si, non podemos ir cerca do hospital. Ta mén avisaron de que non saian os nenos á rúa, porque aínda que soen ser asintomáticos, contaxian moito. Ou sexa, que non é que che prohiban saír, pero recoméndanche que o evites.

E estase a cumprir ou a xente non é moi estrita?

Si, si que se cumpre. Na casa asomámonos á terraza e non se oe un ruído.

Vostede saíu algo?

Fun facer a compra coas miñas compañeiras de piso e nada máis. Non sairemos ata que se nos acabe a comida. Temos unha terraza na casa e imos a ela. Só iso.

Non lle entraron gañas de marchar cando tivo ocasión de facelo nun primeiro momento?

Penseino, porque podía marchar para Ribadeo, pero hai que ter algo de sentidiño e non facer tonterías. Podo ter o virus aínda que non teño ningún tipo de síntoma e contaxiar á xente. Vou pasar esto aquí e xa está. En principio para a xente que está sana non parece que sexa nada moi perigoso, así que tampouco é algo que te teña que preocupar, polo menos de entrada, como se fose outro tipo de enfermidade máis agresiva. Esta, se a desenvolve xente nova que está sana, parece que non dá moitos problemas. Pero non pode ser que andemos por aí infectando xente á que si que se lle pode xerar un problema grave. A decisión que tomaron véxoa moi normal, a verdade.

E como fai co tema dos estudos? Segue en contacto cos mestres dende a casa?

Mentras esto dure, estamos en contacto cos profesores que nos van marcando que facer e imos aproveitado para adiantar o traballo da universidade.