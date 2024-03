David Rial hace autocrítica tras la derrota del Pescados Rubén Burela FS en Zaragoza

El Pescados Rubén Burela FS deberá centrarse a partir de ahora en defender la tercera plaza de Segunda División para encarar la primera ronda del play off de ascenso a Primera con el factor cancha a favor. La derrota en la cancha del Wanapix Zaragoza, (4-0) aleja a los bureleses a 10 puntos de un rival directo que además le gana el golaverage en caso de empate, mientras que el Antequera, líder, sumó un punto en su viista a Leganés y ya cuenta con 12 respecto a los de David Rial.

El entrenador del cuadro mariñano eligió la autocrítica como mejor manera de crecer, siendo consciente de que su equipo estuvo muy lejos del Wanapix tanto en el marcador como en el juego. "El marcador dice lo que pasó en la pista, el Wanapix hizo valer lo mucho que se jugaba y nosotros estuvimos espesos en ataque y poco firmes a nivel defensivo. Nunca estuvimos cerca del un rival que demostró porque es uno de los mejores equipos y ahora depende de sí mismo para conseguir el título y el ascenso directo a Primera", explicó.

El preparador santiagués insiste en que este partido tiene que servirle a los suyos para reflexionar sobre la dureza de algunos encuentros. "Creo que es necesario hacer autocrítica porque este nivel no nos llega para pelear por el ascenso. Creo que en los partidos de fuera y ante este tipo de equipos tenemos que hacer más, el jugador que no dé el nivel, pues jugará menos", afirmó un decepcionado Rial. "Me duele mucho más la imagen que dimos que la derrota. Sabíamos a la pista a la que veníamos y parecía que no nos jugábamos lo mismo que el rival, la actitud del equipo no fue la que se necesita", señaló, añadiendo que "jugar en Zaragoza no es un partido más, había que competir de otra manera".

Pese a reconoce todo lo que pasó en Zaragoza, el técnico también quiso enviar un mensaje de calma y recuerda que la trayectoria del equipo está siendo muy buena, especialmente en la segunda vuelta. "Llevábamos ocho partidos sin perder, seis de ellos ganados, que es un balance muy bueno. Ahora tenemos un parón que nos viene bien para enfilar la recta final".