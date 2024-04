La ría de Ribadeo ya tiene otro mirador privilegiado

El entorno de Ribadeo va ganando espacios en los que poder aprovechar mejor las vistas privilegiadas que tiene sobre la ría. El último lo inauguró ayer la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, junto a la zona de O Cargadeiro, finalizando así un proyecto ejecutado por la Dirección Xeral de Costas en el que se invirtieron 30.000 euros y que crea un nuevo entorno que hace aún más apetecible esa zona en la que se unen el área recreativa de O Cargadeiro con su pasarela, el fuerte de San Damián y, ahora este nuevo mirador desde el que se abarca con la vista una parte muy importante del estuario.

Isabel Rodríguez reseñó la importancia que tiene el mantenimiento y conservación de toda la zona costera pero también puso en valor "a posta a disposición tanto da veciñanza como dos turistas de zonas de lecer, dando a posibilidade de contemplar cunha visión case panorámica toda a ría, unha paisaxe espectacular e do máis recomendable".

En el acto estuvo presente también el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, así como la concejala de Turismo, Marta Sáiz y el jefe del Servicio Provincial de Costas, José Miguel Estevan. El regidor ribadense agradeció la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y del departamento de Costas para poder sacar adelante esta iniciativa porque reseñó que es un ejemplo de los buenos resultados que se obtienen "cando colaboran as administracións entre si" y añadió que "as polémicas nosoutros evitámolas en todos os sentidos. Esa colaboración coas administracións está dando resultados. Este proxecto que Costas coordinou perfectamente co Concello de Ribadeo, que combina espazo verde e natural con madeira, conxuga perfectamente o que é Galicia"·.

Otras propuestas sobre la ría

El Concello de Ribadeo se encargará ahora de la conservación de este espacio, algo que Vega anticipó que harán con mimo y ya avanzó que "non nos imos quedar neste miradoiro simplemente", sino que añadió que "xa estamos trazando algún máis par ir coidando e mimando eses espazos abandonados, que non son o reflexo dun punto turístico, senón que son puntos que están degradados e nós debemos investir, goberne quen goberne», aunque por el momento no apuntó a cuáles se refería.

Al margen de esta obra, Dani Vega aplaudió el anuncio de la subdelegada de la salida a información pública "proximamente" de la ampliación del conocido como paseo de As Aceas, que se ampliará desde la zona del Muíño das Aceas hasta el puente de Pé da Viña, añadiendo así un kilómetro y medio más a la ruta que ya existe y es muy utilizada.