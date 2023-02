La ría de Ribadeo, un paraíso para las aves

El reconocimiento de la ría de Ribadeo como humedal protegido y Zona Especial de Protección de Aves (Zepa) incluida en el convenio de Ramsar no es algo hecho a la ligera y el estuario del Eo continúa siendo un buen lugar para observar un gran número de aves invernantes, aunque en los últimos años se estén experimentando notables variaciones. Todos los ojos apuntan al cambio climático como el gran causante de estas variaciones que hacen desaparecer especies, aparecer otras que no deberían estar aquí pero que, en general, empobrecen la biodiversidad.

En el estuario del Landro, en Viveiro, cada vez se ven más aves y al margen del censo ‘oficial’ de la Sociedade Galega de Historia Natural, Enrique Sampedro Miranda que es responsable de la web www.riaderibadeo.com acaba de ofrecer resultados del censo de aves acuáticas invernantes enla ría de Ribadeo que él realiza anualmente desde hace tiempo.

Con una gran precisión y un estudio metódico, Enrique Sampedro contabilizó un total de 1.889 de 32 especies diferentes. La variedad es extrema y va desde especies de las que se contabilizó un solo ejemplar a otras con más de 400.

Garza volando en la ría de Ribadeo, cerca de Vegadeo. J.Mª. ÁLVEZ

Una especie que Enrique Sampedro siempre comenta son las anátidas, al apuntar que suelen ser un buen indicador y dice que "para o pato rabilongo volvemos a rexistros moi baixos, despois da subida que tivera o ano pasado. Comentar aquí que me constan cifras máis altas da especie no mes de decembro, pero eu nas miñas saídas non conseguir ver máis de 90", una cifra que coincide con la de la Sociedade Galega de Historia Natural. A ello añade que "os asubiadores rondan os 200, menos da metade dos que había o ano pasado. A nota positiva póñena os lavancos e as cercetas, que suben respecto a 2022".

El águila pescadora permanece en el entorno de la ría con sus dos ejemplares ya conocidos y Enrique Sampedro comenta algunas especies "exóticas" en referencia a «cinco gansos de cara negra, dous patos brancos, un pato cullerete, e unha avoceta». También hay lugar para algunos récods como el de «400 garzas boieiras».

El temporal aniquiló muchas aves, que no llegan a A Mariña

Este año se está detectando un problema importante para las población de aves en el Cantábrico y en la fachada Atlántica. Los temporales de las semanas anteriores provocaron una elevada mortandad de aves que está constatada. Pero, por alguna razón, esta elevada mortalidad no está teniendo tanta incidencia en las costas de la comarca mariñana que en otras zonas del Cantábrico sin que hasta el momento se hayan explicado con claridad las motivaciones.

En el mismo blog ‘riaderibadeo.com’ Carmen Sampedro expone la aparición de cuatro araos muertos en Burela el 29 de diciembre del año pasado. Pero en líneas generales, la aparición de aves muertas está resultando muy inferior a lo que se supondría.