Los reyes de la fiesta

Las bandas de música se han desvelado como la gran apuesta musical del verano gracias a su versatilidad, que las convierte en apuesta segura tanto para una sesión vermú como para una verbena o para un concierto sinfónico a última hora de la tarde.

''É certo que están tirando máis de nós para distinto tipo de actuacións, igual que xa pasara o ano pasado, porque nos imos adaptando, tanto en número de músicos como en repertorio, a aquilo que se nos pide'' reconoce Pablo Peláez, el director de la banda de música de Foz, que congrega sobre una treintena de músicos de todas las edades y que incluso, en ocasiones, suma a gente de otras formaciones.

''Somos un grupo acolledor'', bromea Peláez, que destaca la posibilidad de incluir músicos de otras agrupaciones para dar un mayor equilibrio a la formación, incluso incorporando gaitas que insuflan un aire gallego a las piezas.

Y es que en el repertorio veraniego de las bandas hay música para todos los gustos. En las sesiones vermú y las verbenas no faltan los clásicos pasodobles, las cumbias (como la mítica Caballo viejo), las baladas gallegas, el bolero y hasta roncanrol.

''Son sobre todo pezas versionadas para a banda, pero buscamos un repertorio ameno que á xente lle guste e sexa máis verbeneiro'', explica Peláez, que destaca que la banda focense incorpora una particularidad en alguna de sus actuaciones que la diferencia del resto: una voz.

''Ás veces acompáñanos Felipe Sánchez, o director da escola de música, que colabora con nós e dálle un toque diferente á nosa banda ao introducir unha voz'', explica el director.

La variedad de piezas que puede interpretar una banda es prácticamente infinita y Peláez va citando pasodobles gallegos, villancicos, rolanditos, baladas gallegas de Xoán Montes... Pero además la banda de Foz incorpora el himno focense, la Muiñeira de Xesús, en honor al excronista oficial Suso Fernández, o versiones que hacía de distintas piezas el que fuera primer director de la formación, Arcadio Mon.

''Ás veces esquecemos que o máis importante é traballar para o noso pobo e lembrar cando eran as bandas as que facían as sesións vermú dos seus pobos'', asegura Peláez, que subraya que las bandas son ''as formacións máis acaecidas'' para amenizar sesiones vermú y verbenas por encima de los prejuicios que pueden dar una visión equivocada de ellas como algo antiguo y anquilosado.

''As bandas modernizáronse moito e teñen unha esixencia musical inmensa'', defiende el director de la agrupación focense.

Y de las piezas más verbeneras pueden pasar, en un abrir y cerrar de ojos, a partituras más sinfónicas, solemnes y con un aire más clásico para conciertos de tarde o en algún lugar concreto que requiera más de este tipo de interpretaciones.

Las limitaciones que impuso e impone la pandemia hicieron mirar otra vez a las bandas y devolverles, en cierta manera, un lugar que estaban perdiendo en favor de las orquestas que empezaron a llenar sesiones vermú y hasta procesiones, algo más reservado durante años a las bandas.

Desde estas agrupaciones esperan que esta tendencia llegue para quedarse y sigan amenizando los distintos eventos del verano. ''Evidentemente tamén queremos que funcionen as orquestras, que forman parte da historia da nosa música e están sufrindo moito nas circunstancias actuais, pero tamén estamos nun bo momento para volver a equilibrar as forzas e devolverlle o seu lugar ás bandas, que nunca perderon ese punto de verbena'', explica Pablo Peláez, que destaca el capital humano que son los músicos: ''Sen eles sería imposible facer o que facemos. A maioría non son profesionais e acoden a ensaios e actuacións con compromiso e sen recibir nada a cambio''.