Revolución en el turno de oficio de Viveiro

Los abogados que trabajan en los turnos de oficio hace tiempo que se encuentran en huelga debido a sus condiciones laborales y en el caso del partido judicial de Viveiro dicha huelga afecta a una treintena de ellos. Uno de los afectados, José Antonio González, denuncia que se encuentran en una situación límite en la que asegura que es muy complicado aguantar. Además censura que al menos hasta el momento no se hayan tenido en cuenta sus peticiones porque considera que no solo son justas sino que hace ya tiempo que tendrían que haber sido atendidas.

González Vázquez asegura que actualmente su situación es tan precaria que los servicios que prestan, que son gratuitos para la ciudadanía que los reclama pero los tiene que pagar el Estado, no solo no los están cobrando en plazo sino que "acumulamos retrasos que van entre os nove meses e un ano para cobrar", explica, indicando que es una situación que no se da en ningún otro apartado jurídico.

El abogado explica que "seremos uns trinta traballando nos xulgados de Viveiro, que non é moito, e non podemos facer moita presión, pero a realidade é que facemos un labor importantísima que hai que ter en conta".

Recuerda que en su juzgado, como en todos los demás, los casos de violencia de género quedan fuera de la huelga porque son siempre atendidos, pero sí que afecta el paro a los demás. Explica que en el caso de Viveiro "unha das nosas grandes queixas é que ó final todo acaba en Lugo, a onde tés que ir ós casos tanto penais como contencioso-administrativos, co que implica un desprazamento obrigado que sabes que vas facer". Sin embargo, indica que no les abonan nada por esos viajes pese a la larga distancia recorrida.

Añade que tampoco se tienen en cuenta cuestiones como los horarios "porque nós estamos continuamente dispoñibles. Se te chaman por algo ás 4 da mañá pois tés que ir e punto, e non se recoñece esa disponibilidade en ningún momento».

Cada vez más trabajo

Este abogado dice que contra lo que se cree a veces hay una gran demanda de abogados de turno de oficio "porque atendemos todo e ó final un avogado é algo que che fai falta, e se non tés recursos ou non podes acceder a un polo que sexa, vas solicitar un do turno de oficio, como é normal, porque todo o mundo ten que ter acceso libre e gratuíto á xustiza".

Pero dice que generalmente ese tipo de cuestiones no se tienen en cuenta, como tampoco se les tienen en cuenta a ellos "temas como que nos desprazamentos nunca estamos en ‘itinere’, é dicir, que se temos un accidente cando estamos traballando, temos que asumilo como se fora un accidente persoal noso, non un accidente laboral que é o que realmente é».

A todo ello suma "cuestións como que é necesario que resolvamos todas as cuestións administrativas, o que leva moito tempo e tampouco se nos tén en conta". Para completar el cuadro, dice que todo ello acaba empeorando en lugares como Viveiro, que se encuentra ya muy saturado.