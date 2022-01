Reuniones por la falta de médicos en los centros de salud de Viveiro y San Cibrao

Tras la reunión el pasado lunes con representantes de la plataforma sanitaria da Mariña, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha solicitado una reunión con el gerente del área sanitaria para abordar la saturación de la Atención Primaria y la falta de personal o la deficiente atención en el PAC vivariense.

Este viernes también acudió a San Cibrao la diputada nacionalista y portavoz de sanidad en el Parlamento de Galicia, Montse Prado, quien junto al diputado mariñano del BNG Daniel Castro, se reunió con trabajadoras del centro de salud sancibrense y después con miembros de la plataforma para abordar "a grave situación da sanidade pública na comarca, especialmente a Atención Primaria".

"Na reunión coa plataforma tratamos a situación que se vén dando no centro de saúde de Viveiro dende hai tempo pola falta de persoal, unha situación que nas últimas semanas se volveu insostible, tendo en conta que houbo días nos que o PAC contou cun só médico para atender a unha poboación de máis de 15.000 habitantes", indicó Loureiro.

"Tamén se están a producir -añade-, queixas por unha atención telefónica sobresaturada, polo funcionamento do PAC ou pola xestión das baixas por covid-19, constatando, asemade, que esta situación se está a vivir tamén noutros concellos da Mariña xa que todos, nun ou noutro momento, sufren as consecuencias do desmantelamento da Atención Primaria, como noutros concellos galegos". La alcaldesa ha enviado una carta a todos sus colegas mariñanos por si estuvieran interesados en participar en la reunión con el gerente del área sanitaria.

"O servizo de Hado e paliativos presencial está baixo mínimos, tendo que asumilos a Atención Primaria, ao elimináreno en dez dos catorce concellos nos que se prestaba"

El BNG dice que la situación en el PAC vivariense es caótica pues "debido á enorme presión asistencial por falta de profesionais, estanse facendo derivacións desde o PAC ao Hospital da Mariña sen previa valoración". En la visita de los nacionalistas al ambulatorio sancibrense, en la que también participaron el portavoz municipal del BNG en Cervo, Diego Fernández, y el responsable comarcal de la formación, Antonio Veiga, se expuso que la falta de sanitarios se repite en este centro, en Foz, Burela (donde se suprimió el turno de tarde) o en Ribadeo.

"O servizo de Hado e paliativos presencial está baixo mínimos, tendo que asumilos a Atención Primaria, ao elimináreno en dez dos catorce concellos nos que se prestaba", indican. Aparte de la atención telefónica sobresaturada, recalcan que en concellos pequeños con población avejentada es "practicamente imposible concertar citas para consultas debidamente en moitos casos". El BNG acusa al PP de "mirar para outro lado e negar a evidencia" y vuelve a cargar contra la supresión del área sanitaria de A Mariña.