Reunión clave tras el día de Reyes para sopesar la venta de Alcoa San Cibrao

Alcoa, que ha manifestado su disposición a explorar de nuevo la venta de la planta de aluminio de San Cibrao, en Cervo, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ha convocado al comité de empresa a una reunión clave que se celebrará este jueves entre las cuatro y las cinco y media de la tarde.

La multinacional americana, dueña de esas instalaciones, exige a los representantes de los trabajadores que den por finalizada la huelga iniciada en octubre y en un comunicado les recuerda que es la única manera de "encontrar la mejor solución posible", con la Sepi como preferencia, tal y como querían el Gobierno y la propia plantilla. Alcoa señala en esa nota que esta es la única manera de que "el proceso se pueda desarrollar en un ambiente de normalidad y paz social".

La planta de Alcoa en San Cibrao es la única fábrica de aluminio primario que queda en España. Alcoa vendió en 2019 al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando este grupo empresarial comunicó su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las mismas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica. El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocaron las protestas de los operarios, que han pedido al Gobierno que las intervenga.

Alcoa, que se quedó únicamente con su factoría de A Mariña de Lugo, comunicó un día antes de la pasada Nochebuena su decisión de recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anuló el Expediente de Regulación de Empleo (Ere) que la firma quería aplicar a 524 empleados suyos en Galicia.

En un escrito remitido a la prensa, la multinacional americana hizo constar que "las dificultades persisten", ahondó en la falta de un marco energético "competitivo" y subrayó que los "permanentes problemas estructurales" hacen que la factoría gallega no sea "competitiva". La siderúrgica recordaba también en aquella nota que la decisión de "reestructurar", en la que no entra la parte del negocio dedicada a la alúmina, se había tomado tras un largo período de consultas sobre los "importantes" contratiempos e indicaba que el estatuto recientemente aprobado no resolverá "las pérdidas financieras recurrentes".

Liberty House se interesó en su momento por las instalaciones gallegas, pero Alcoa se negó a esa transacción.