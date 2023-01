La reunión de Alcoa se retoma este miércoles tras un encuentro de más de 13 horas

La reunión de seguimiento sobre el futuro de la planta de Alcoa San Cibrao se retomará este miércoles después de que el encuentro de este martes, en León, se prolongase más de 13 horas. Comenzó a las 10.30 y pasada la medianoche el comité de empresa informó de que se retomaría a las 9.30 horas del miércoles.

Antes del inicio de ese largo encuentro, el comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao había expresado su intención de reivindicar ante la dirección "seguridad laboral", tanto en la planta de aluminio como en la de alúmina. Así lo trasladó el presidente de la representación de los trabajadores, José Antonio Zan: "Queremos que tanto la planta de aluminio como la de alúmina tengan el mismo confort a la hora de la seguridad laboral". "A partir de ahí, intentar apoyar ese horno de cocción de gran tamaño que para nosotros es indiscutible, a base de un poco más de margen", añadió.

"La planta de aluminio tiene firmado un no Ere y un no Erte por unos años, y lo que necesitamos es que, aunque la planta de alúmina no ha sufrido ningún Erte, ni ningún Ere, ni está en proceso de ello, con el problema que hay con el gas, queremos asegurarnos de que no va a sufrir", afirma. En resumen, también se persigue que "la planta de alúmina no pare como la de aluminio ,que al final paró porque no había ninguna salida".

En lo que respecta a los parques eólicos vinculados a los nuevos contratos de energía para la factoría, José Antonio Zan acreditó que "los del Gobierno" central "van bastante bien y los de la Xunta están teniendo algunos problemas". No obstante, ha señalado que habrá que esperar a lo que les dicen por parte del Ejecutivo gallego: "En una reunión convocada para el 11 de enero, y donde esperamos conocer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda".

Será a partir del 1 de enero de 2024, dentro de un año, cuando se deban reactivar las más de 500 cubas de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, en un compromiso sellado por la empresa y por la representación de los trabajadores.