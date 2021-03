La reubicación del mercado semanal de Viveiro se verá con el sector

El pleno de Viveiro acordó este martes, con la abstención del PP, constituir una mesa de trabajo formada por los portavoces, vendedores y comerciantes para analizar la reubicación del mercado semanal que se celebra los jueves en la ciudad. El concejal no adscrito Luis García Otero llevó a la sesión ordinaria una moción para solicitar que el traslado temporal a los jardines Noriega Varela de la ciudad se mantuviese, debido a las ventajas que le comentaron vendedores y clientes. Además, expuso que se evitaría la entrada de vehículos en el casco antiguo, dado que alguno excede las 3,5 toneladas que permite la nueva ordenanza que regula el tráfico en el centro.

La alcaldesa, María Loureiro, señaló que no podían aprobar así la moción y precisó que el traslado es temporal por la pandemia de covid, a fin de que puedan acudir todos los puestos, pero "esa zona colle parte de Costas, que nolo deixou condicionado ao cambio da situación sanitaria, pois a súa normativa non permite outra cousa. Tamén se ten falado de trasladar o quincenal ao paseo, pero hai moitos inconvintes, agora está en zona da Xunta. Os postos máis pequenos a nós transmitíronnos que é peor e os comerciantes do centro quéixanse de que hai menos xente facendo compras, porque aparcan no peirao e vanse".

Loureiro propuso abordar el asunto en una comisión o mesa con el sector y los comerciantes. El portavoz del PP, Óscar Rodríguez, indicó que su grupo tampoco podía votar a favor, porque "primeiro habería que regular os mercados, sería necesario un informe técnico en canto ao comportamento do firme dos xardíns, que non sabemos se ten capacidade para albergar tanto peso e tamén hai que ter en conta a opinión do resto dos comerciantes que van perder aparcamento eses días".

El portavoz del independiente Por Viveiro, Bernardo Fraga, tampoco concordaba con la iniciativa al entender preciso realizar un estudio al repercutir en el movimiento. "Xa propuxemos a regulación dos postos para que sexa un atractivo máis, pero segue igual. Non temos problema en debatir". La portavoz del BNG, Miriam Bermúdez, apoyó asimismo el desarrollo de una reunión con todos los comerciantes al ser un mercado tradicional y el posible estudio de otras localizaciones".

Luis Otero apuntó que el mercado "xa ía a menos cando se cambiou". El edil aceptó modifi car la iniciativa para estudiar una nueva ubicación en la variante, el Casino o en Covas, "porque está morrendo e a súa potenciación é importante para Viveiro".