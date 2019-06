La retirada de nidos de gaviota ya suma más de 100 en las zonas urbanas de Viveiro

La empresa Larus Control, a la que el Concello de Viveiro encargó el control de la población de gaviotas en las áreas urbanas del municipio, ha retirado ya más de cien nidos, "o que é unha cantidade bastante grande", y prácticamente todos con tres huevos, por lo que "son 300 polos menos nos tellados de Viveiro e os veciños xa o notan", dice el administrador de esta firma especializada, Juan José Fraga Rey.

La empresa empezó su trabajo en el mes de abril con la realización de un censo de la población de gaviotas que todavía no está cerrado pero ya saben que la estimación inicial de 130 parejas, ya de por si elevada, "vai ser superior". El experto asegura que esta cantidad "non é a poboación habitual" de una localidad como Viveiro. "Xa contando con que fosen só as 130 parellas sería unha poboación sobredimensionada, que podería estar preto das que hai noutras cidades que dobrarían o tamaño de Viveiro", afirma.

Los técnicos de Larus Control trabajan a la par en la ciudad, Celeiro y Covas, pero el gerente asegura que donde más nidos hay es en el casco histórico, donde "é moi difícil atopar un tellado sen niño e incluso no mesmo tellado hai varios niños. Vemos que era un problema real e que os veciños precisaban deste servizo", apunta.

Los equipos de la empresa continuarán hasta agosto en estos trabajos para retirar los nidos existentes y comprobar después que las aves no vuelvan a anidar en los tejados, para lo que realizan varias visitas.

Los técnicos acuden a las viviendas en función de las llamadas que reciben de los ciudadanos pero también localizan nidos de los que no fueron avisados e informan a los residentes en los edificios "para subir ao máximo de tellados e que haxa o menor número de nacementos".

En esta época ya no solo retiran los huevos, sino los pollos que empiezan a nacer. "As eclosións son a primeiros de xuño, hai unha variación de dez días como moito", explica Juan José Fraga, quien detalla que las crías que recogen las llevan al centro que tienen en la provincia de A Coruña y después "fanse soltas en función dos permisos que concede a Xunta".

Desde la empresa indican que la primera vez que se lleva a cabo este servicio es cuando más nidos se retiran y con más huevos y en siguientes campañas "a produtividade das gaivotas acaba baixando", por eso en esta ocasión "todos os niños tiñan tres ovos".