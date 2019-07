Los 'resus' pasaron del empape durante la tormenta a la playa

Los 'resus' pasaron el empape provocado por la tormenta de rayos, truenos y lluvia de la noche del jueves a la playa, de la que disfrutaron este viernes por la mañana, sobre todo los que tenían los campamentos más próximos a los arenales de Area, Covas e incluso de Celeiro. Los seguidores del festival vivariense tuvieron que valerse de impermeables para sortear la tromba de agua del jueves y no perderse el concierto de sus grupos favoritos, como Slayer.

El aguacero no generó incidencias graves, más allá de los charcos, al repartirse chubasqueros entre los asistentes. Rubén y Chema, que estaban en el Resucamp, explican que apenas les afectó: "Gracias al toldo que tenemos no nos mojamos un pelo, aunque a unos chicos que estaban cerca les entró agua dentro de las tiendas, pero fue porque eran bastante viejas. En general la gente no tuvo problemas", decían.

Emma González relata que un par de tiendas se mojaron pero no ocurrió nada serio y con el sol este viernes todo se secó. "La organización lo hizo lo mejor que pudo, fue una actuación de 10, teniendo en cuenta que ellos no pueden controlar el tiempo. Hasta repartieron chubasqueros a quien los necesitaban los daban en las barras", explica Óscar, otro campista. "Nosotros estuvimos debajo del toldo hasta que paró de llover. Al final fuimos a ver Parkway Drive y fue increíble", sentenciaba.

El puesto de mando avanzado del 112 instalado en el campo de Celeiro activó el gabinete de crisis y dispuso una serie de medidas por si fuese precisa su adopción ante un eventual incremento de las precipitaciones. Los bomberos de Viveiro tienen de modo preventivo un camión junto al escenario para atajar incidencias en las actuaciones con pirotecnia o fuego.

La tormenta desprendió unas chapas de una vivienda en la avenida Arcadio Pardiñas de Burela, frente al DIA, que retiraron los bomberos de Barreiros. La depuradora volvió a desbordar en la zona del puerto burelés causando los problemas habituales. Cervo sufrió una apagón temporal por la tormenta eléctrica. En Mondoñedo solo se encharcó momentáneamente la avenida. Meteogalicia registró en Viveiro 9,9 litros por metro cuadrado frente a los 17,4 caídos en Mondoñedo, A Pontenova (15,9), O Valadouro (15,2), Lourenzá (13 litros) o Foz (10,2).

Incidencias

Los teléfonos móviles, objeto de hurto o extravíos

Participantes en el festival de música hardcore, rock y metal que se desarrolla estos días en Viveiro denunciaron la falta de varios teléfonos móviles en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, pero aún está por concretar si se trata de extravíos o hurtos, a la espera de que se ratifiquen las denuncias, dado que estos hechos fueron detectados por la seguridad de la organización.



Vigilancia a caballo

Agentes de la caballería de la Policía Nacional vigilan estos días el entorno de las áreas de acampada, tanto en Area como en Covas o San Roque, donde estuvieron en la mañana de este viernes. Este sábado volverán a los otros puntos.