El Resurrection volverá a tener la capilla en la que podrán casarse algunos fans

La Resuland Chapel, una capilla en la que se oficiaron veinte bodas -sin validez legal- durante el Resurrection Fest del año pasado, fue sin duda uno de los grandes atractivos del evento en paralelo a su programación musical. Entonces hubo más de mil solicitudes de parejas para contraer "Resumonio" en este particular templo y la organización del festival acaba de anunciar su regreso para la edición de este año, que será del 26 al 29 de junio.

Lo hace, no por casualidad, en la "semana más romántica del año. Es un buen momento para anunciar que la Resuland Chapel volverá a estar presente en Resurrection Fest City", dicen los organizadores, que además lanzan un sorteo cuyo premio será estrenar la capilla con la primera unión de 2024. Además, la pareja ganadora se llevará dos camisetas de la nueva edición limitada A New Dimension de la marca de ropa del festival, Resurrection Wear.

Para participar hay que seguir en redes sociales a Resurrection Fest y Resurrection Wear, mencionar en la publicación de la Resuland Chapel a la persona con la que se quiere contraer "Resumonio" y compartir la imagen en sus historias.

Sorteo aparte, la forma de optar a la capilla es a través de un formulario de inscripción en la web del festival. El año pasado se oficiaron cinco bodas en cada una de las cuatro jornadas del evento.

El Resu da a conocer poco a poco detalles de su próxima edición, en que tendrá como cabezas de cartel a Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, The Offspring o Machine Head. Actualmente solo hay disponibles abonos de cuatro días de acceso normal, a 199 euros más gastos, al agotarse los pases vip.