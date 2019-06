El Resurrection Fest ha publicado sus horarios para las actuaciones repartidas en espacio y tiempo entre cuatro escenarios los días 3, 4, 5 y 6 de julio.

De este modo, la apertura de puertas será el miércoles 3 a las 17.00, siendo el grupo Back In Town el encargado de inaugurar el escenario principal a las 17.30.

El primer día solo habrá actuaciones en este escenario, pero para los restantes entrarán en funcionamiento los otros tres: Ritual, Chaos y Desert.

Así, las actuaciones del jueves, viernes y sábado arrancarán a las 14.30 para poner en marcha un programa de música ininterrumpida hasta alrededor de las 3 de la madrugada.

Entre las actuaciones principales que el escenario principal acogerá el jueves se encuentran las de Crystal Lake (17.50-18.40), Gojira (19.25-20.25), Slayer (21.45-23.15) y Parkway Drive (00.15. 01.45). Estas actuaciones que se verán intercaladas con las del escenario Ritual, donde tocarán Altarage, Toundra o Leo Jiménez, entre otros, además de los conciertos sobre las tablas de Chaos y Desert.

El viernes será el turno de Trivium (19.15-20.15) Arch Enemy (21.00-22.00), Slipknot (23.00- 00.30) y Crisix (01.30-2.30), que alternarán su música con las de Avatar o Cradle of Filth.

Por último, el festival llegará a su fin el sábado, con Testament (19.00-20.00) en el escenrio principal, junto a Lamb of God (20.45-22.00), Within Temptation (23.00-30) y King Diamond (01.30-02.45), que alternarán actuaciones con Berri Twarrak, en su gira de despedida o Cult of Luana.