El Resurrection sigue adelante con mucha diversión y disfraces para todos los gustos

El Resurrection Fest es un crisol de tribus que conviven en armonía y entre las que se mezclan personajes que añaden un plus de diversión a la cita con sus disfraces, algunos relacionados con los artistas que se suben al escenario -como el Papa Emeritus y los Nameless Ghouls de Ghost, o las máscaras de Slipknot- y otros tan aleatorios como si de un carnaval se tratase, desde tutús a puercoespines, pasando por frutas o superhéroes.

Anxo, de Narón, y Samuel, de Guadalajara. J. M. ÁLVEZ

Samuel, de Guadalajara, encarnaba este jueves a Deadpool. "Los festivales son siempre una buena razón para disfrazarse e ir totalmente a pasarlo bien, es lo que más me gusta", comentaba este joven que el primer día iba de hawaiano y que tiene más preparados para las otras jornadas. "Mucha gente para a hacerse fotos y mola mucho", añade tras inmortalizar el momento con Anxo de Narón, que iba vestido con una camiseta del Atlético "porque la del Dépor está firmada, es del centenario" y con unos tenis que tuvo que comprarse en una multitienda. "Los que traía se me encharcaron porque los dejé fuera por la noche", dice, y la lluvia hizo de las suyas.

También se ve bien por el recinto a Julián Pradana, que va vestido de plátano y que tampoco deja de hacerse fotos con la gente. "Me divierte mucho disfrazarme, soy el raro de mi grupo porque nadie más se disfraza", comenta sobre una tradición que inició en Canarias. "Me disfracé de broma de plátano en un festival y era el único en el estadio, así que me reí más y desde ahí me sigo disfrazando y me lo paso muy bien", dice el madrileño, que apuesta siempre por el plátano y le han regalado dos de respuesto, "porque ya destrocé uno, por si destrozo otro este año".

Samu González, de Redondela, apuesta por el rosa, con un flotador al que acompañan falda, peluca y gafas de flamencos. "En un festival que se hace donde vivo me puse encima este flotador y tuve bastante éxito, todo el mundo quería hacerse fotos conmigo y empecé a traerlo también al Resu", comenta el joven, que decidió completar el atuendo con más artículos. "Como todo el mundo va de negro, el rosa contrarresta para destacar aún más y me empecé a poner una faldita, la peluca... cada día voy añadiendo cosas nuevas", dice.

Un grupo de amigos de Madrid, Francia e Italia con sus camisetas hechas para la ocasión. J. M. ÁLVEZ

Otros no van disfrazados pero llevan vestimentas creadas especialmente para el Resu, como un grupo de amigos de Madrid, Francia e Italia que quedaron en Viveiro para ver a Pantera e hicieron unas camisetas que por delante ponen Pantera y Pulpo y por detrás Resurrection Fest. "Pero nos equivocamos, pedimos un plato de pantera y un concierto de pulpo", bromean.

Por otro lado, el Resu tiene entre sus asistentes a la presentadora Pilar Rubio, que acude con sus dos hijos mayores. "Ya he estado varias veces, desde hace diez años, es uno de mis festivales favoritos", afirmó.