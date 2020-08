O Resurrection Fest volve esta fin de semana en formato online

O Resurrection Fest reencóntrase co seu público este venres e sábado en formato online, após a suspensión da versión mini, que se viu precipitada pola decisión do Concello de non ceder as instalacións para celebralo.

A edición virtual constará de 12 horas de programación en streaming (seis o venres e outro seis o sábado, a partir das 21 horas), que se repartirán entre concertos, documentais e entrevistas que repasan a historia do festival de Viveiro. Poderá seguirse a través de YouTube e Facebook.

"Nun ano catastrófico, non podiamos estar sen ofrecer algo á xente que nos apoia. É algo que lle damos porque non sería responsable pola nosa banda estar 24 meses sen ofrecer algo á xente que nos segue mes a mes", destaca en declaracións a Europa Press uno dos responsables deste festival online, Esteban Girón.

Como lembra Girón, "as dificultades están no ADN do festival, porque a primeira edición suspendeuse". O mesmo, aínda que por diferentes motivos, ocorreulle á XV edición, a que conseguiu sold out nun día e que "parecía que ía ser a mellor na historia do Resurrection". "Chegou unha pandemia mundial e levou por terra o traballo deste ano e os froitos de todo o traballo acumulado", lamenta o tamén guitarrista de Toundra.

Girón recibiu en marzo o encargo por parte do director de Bring The Noise, Iván Méndez. "Chamoume e díxome: ponte a traballar de novo e crea o Resurrection Online", sinala.

A partir de aí, durante o confinamento, o equipo de comunicación do festival mantivo reunións virtuais cada dous días. "Estabamos ante un folio en branco", resalta. O produto que saíu deste traballo son 12 horas de programación que, por capítulos, "revisitan" a historia do Resurrection.

"Vai haber actuacións de grandes artistas, entrevistas, algunhas delas inéditas e outras que fixemos durante estes anos, extractos dos grandes concertos do festival e outros que gravaron bandas desde estudos...", conta Esteban Girón.

Entre as entrevistas inéditas atópase unha a Trivium e outra a Parkway Drive, mentres que Angelus Apatrida foi unha das bandas que gravou un concerto para este festival online.

O programa tamén inclúe un documental de La Hora Musa de TVE, gravado en 2019, outro de Parkway Drive sobre a súa actuación no Resurrection e un terceiro feito por Jon Sistiaga.

O fío narrativo de todo este variado contido é a historia do festival, desde 2006 até 2020. "Foi un traballo bonito nun momento de desesperanza e de incerteza total", indica Girón. "Para min, foi emocionante ver o que fomos capaces de facer a través da imaxinación e de lanzarnos á piscina", incide.

O raio e os tronos caídos o ano pasado durante o concerto de Slayer ou como Megadeth viaxou cun avión privado son só dous das anécdotas que conforman a historia do festival de Viveiro.

Ademais do repaso, Esteban Girón subliña que, "en tempos en que non se sabe o que vai pasar, a reflexión" que sacou desta tarefa de elaborar o guión dun festival online é que "a riqueza dun país está definida por como a súa xente trata a cultura".

Así, a pesar da "dificultade" de que "hai moito ruído" en internet, posto que "as bandas rebentaron a rede de contido por e para a pandemia", entende que para o Resurrection Fest foi "un acerto esperar e facer algo realmente interesante", aínda que supuxese "un investimento de tempo".

Esta iniciativa, ademais, terá un fin solidario, e é que a recadación proviniente de packs de camisetas e pulseiras "para unha edición que xamais existiu", así como a campaña de doazóns que se impulsará agora, irá dirixida a Cruz Vermella, para destinar aos afectados pola pandemia da Covid-19.

O documental do Resurrection Fest abordará os seus maiores fitos desde a súa creación en Viveiro por uns mozos de 19 anos que querían levar a este pobo da Mariña de Lugo á súa banda favorita, Sick Of It All.

Entre as actuacións das maiores bandas que pasaron polo festival ao longo dos anos destacan as de Slipknot, Parkway Drive, Slayer, Kiss, Scorpions, Sick Of It All, Rancid, Bad Religion e NOFX, entre outras.