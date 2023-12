El Resurrection Fest vende "decenas de miles" de entradas en pocas horas

El Resurrection Fest apunta a otra edición potente tras el anuncio del grueso de su cartel y la puesta a la venta de las entradas el día 18 de diciembre, en el que despacharon "decenas de miles" que se suman a las vendidas de forma anticipada en el mes de octubre, cuando todavía no se conocía el nombre de ni un solo grupo.

Como suele ser habitual, miles de personas hicieron cola virtual para acceder a la una de la tarde a la primera oferta de abonos de cuatro días, a un precio de 189 euros más 13 de gastos de distribución, que se agotó en pocos minutos, al igual que el cupo más asequible de los abonos con acceso vip Pandemonium, que costaban 279 euros más gastos. Los siguientes tramos son de 199 euros para la entrada normal y 299 para la Pandemonium, más gastos. En las ofertas de octubre las entradas normales se agotaron a 139, 159 y 179 euros, y las Pandemonium a 219, 239 y 259 euros.

Más adelante, cuando se conozca el reparto del cartel por días, el festival pondrá a la venta las entradas para cada una de las jornadas por separado. Los censados en Viveiro también tendrán que esperar unos meses para conseguir sus pases a precio reducido.

La organización también puso ayer a la venta la reserva de parcelas para la zona de acampada de pago del festival, Resucamp, con un precio de 85 euros más gastos cada parcela de 3x2 metros con capacidad para dos personas. Avanzó que esta área de descanso, junto a la playa de Area y con servicio de autobús hasta el recinto, volverá a ofrecer una programación de actividades paralela. Por el momento no se conocen los detalles de la otra zona de pago, el glámping que en la última edición se ubicó justo al lado del festival.

La organización recuerda que solo las entradas adquiridas en sus canales oficiales serán válidas y darán acceso al festival, por lo que ruega que no se utilicen abonos adquiridos en webs de reventa ya que "provoca que muchos asistentes se queden a las puertas".

El festival se celebra en Viveiro del 26 al 29 de junio, con un cartel que encabezan Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, The Offspring y Machine Head pero al que todavía faltan algunos grupos por sumarse hasta llegar al centenar.