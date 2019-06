"El Resurrection siempre ha sido un festival especial para Berri Txarrak"

Este es el cuarto concierto en el Resu y el último, ¿qué lo hará especial?

El Resu siempre ha sido un festival especial para nosotros, un festival que sentimos muy cercano. En noviembre vamos a hacer un parón indefinido después de 25 años, nos hemos ganado el derecho al descanso y en esta gira todos los conciertos están siendo muy a flor de piel, más de lo habitual, y esperamos un concierto del Resu como multiplicado.

¿Puede avanzar algo del setlist?

Somos un grupo bastante camaleónico, intentamos adaptar el setlist allá donde estamos tocando. Estuvimos en Donosti en un teatro con butacas y el setlist de allí no va a ser el mismo que en el Resu, para el que guardamos el material más duro, aunque siempre damos sorpresas.

En la gira mundial del último disco fuimos a Corea del Sur y en la sala donde íbamos a tocar estaban proyectando por la tarde nuestro concierto del Resu

¿Qué recuerda de los conciertos anteriores en Viveiro?

Lo bueno de estar tanto tiempo en una banda, ya 25 años, es ver el progreso y eso lo valoro muchísimo. Recuerdo con mucho cariño recibir la llamada para nuestro primer Resu, que tocamos cuando era en un campo de fútbol y no había tanta gente como ahora. El segundo fue en la carpa, un concierto que recuerdo como uno de los mejores de Berri, fue súper intenso, estuvo muy muy bien. Y ya la última vez nos pusieron en todo un escenario principal y eso ya era, 'joder, estamos aquí en el Main Stage'. Está bien ver esa progresión.

¿Tiene alguna anécdota relacionada con el festival?

Hay una bastante curiosa que nos pasó hace poco en la gira mundial que hicimos del último disco. En la sala donde íbamos a tocar en Corea de Sur, en Seúl, había un proyector por las tardes y estaban reproduciendo nuestro concierto del Resu, que estaba puesto en Youtube.

Tocar en directo es lo que más nos gusta en la vida, pero necesitamos un descanso. Sé que lo vamos a echar de menos pero es la decisión acertada

¿Qué sensaciones les está dejando la gira de despedida?

La verdad es que va todo a mucha velocidad, hemos intentado comprimir lo que se suele hacer en dos-tres años de gira normales de Berri en una gira de un año, va a un ritmo vertiginoso y están ocurriendo muchas cosas, el ambiente está siendo especial. Hay gente que te descubrió recientemente, otra superfan pero que te pierde la pista y vuelve a recuperarla y quiere verte por última vez.

Con esta gran respuesta del público, ¿no se arrepienten de dejarlo?

La tentación no te voy a decir que no la hay, porque tocar en directo es lo que más nos gusta en la vida y piensas si de verdad vamos a dejar esto, pero a la vez no es una decisión tomada de la noche a la mañana, está bien meditada. Necesitamos un descanso, yo siento que es un fin de ciclo y que necesito como artista hacer un reset, enfrentarme a otros retos, sé que lo vamos a echar de menos un montón pero sé que es la decisión acertada.

Podemos tocar tanto en un teatro como en el Resu y eso me hace ilusión, que una misma banda en una misma gira pueda tocar en un festival o un auditorio

En 25 años de trayectoria han tenido muchos éxitos, trabajado con gente reconocida y girado por todo el mundo. ¿Qué ha sido lo mejor?

Somos una banda en la que ha sido casi todo bueno, progresivo, ha sido romper techos de cristal continuamente y recuerdo cada paso como algo mágico. Recuerdo siempre el disco Jaio.Musika.Hil (Nacer.Música.Morir), ese ha sido el leitmotiv de la banda, de darlo todo, no sabemos entender esto de otra forma. Fue nuestro primer disco como trío, con el que dejamos los trabajos y nos dedicamos a la música, también nos abrió a nivel internacional, empezamos a girar por todo el mundo y fue una gira muy loca, el año que más hemos tocado. Hicimos hasta en 24 horas tres conciertos, con Rise Against en Alemania, luego en el Azkena Rock y otro concierto más.

¿Algún artista con el que hayan coincidido del que se lleven buen recuerdo?

Un montón de bandas y también productores, lo bonito de la música es ver cómo la entiende cada uno y hemos tenido la suerte de trabajar con gente muy dispar pero cada uno en lo suyo han sido gente muy importante en la historia del rock, como Steve Albini o Ross Robinson que han marcado una época en la producción de la música rock. Si con algo me quedo de la trayectoria es que nosotros partimos de ser un grupo muy tirando al metal y después fuimos añadiendo sonidos, más hardcore, punk, pop,... pero al final esa actitud de tener la mente abierta y estar atento a lo que ocurre en el mundo de la música, ir añadiendo esas influencias a tu mundo propio, ha dado sus frutos y hoy podemos tocar tanto en un teatro como en el Resu u otros festivales como el Sonorama con otro tipo de sonoridades, y eso me hace ilusión, que una misma banda en una misma gira pueda tocar en un festival o en un auditorio.

Igual cantar en euskera no es la opción más fácil o comercial, pero nosotros nunca tuvimos ningún anhelo de llegar a no sé donde a cualquier precio. Es importante que el grupo tenga su espíritu

¿Siente un orgullo especial por alcanzar el éxito manteniéndose fiel al euskera? ¿Hubiera sido diferente en otro idioma?

Diferente seguro, probablemente no hubiera sido tan natural. Es un valor añadido, aunque la gente lo ve como un hándicap o algo que cierra puertas, el tiempo ha demostrado que no. Todo lo que sea diversidad bienvenido sea y ojalá haya más ejemplos como el nuestro, porque creo que es importante que se cuelen bandas dentro de a lo que estamos siempre acostumbrados. Pero más allá de eso, cuando nosotros empezamos ya había una escena de rock en euskera, el mérito lo tienen aquellos que dieron el paso cuando nadie se atrevía o a nadie se le pasaba por la cabeza que se podía hacer algo contemporáneo, moderno o rompedor en euskera y esa labor es de otra generación. Igual no es la opción más fácil o comercial, pero nosotros nunca tuvimos ningún anhelo de llegar a no sé donde a cualquier precio. Es importante que el grupo tenga su espíritu, su idiosincrasia.

¿Qué conciertos de los que hay en el Resu este año les gustaría ver?

Siempre nos toca el dolor de no poder estar mucho tiempo, pero me gustaría ver a Converge y a Kvelertak, que son ahora mismo dentro del metal junto a Mastodon los que más me convencen y los vería encantadísimo.