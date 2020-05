O Resurrection Fest resiste... en streaming e con fins benéficos

A XV edición do Resurrection Fest pospúxose para o próximo ano debido á situación derivada da crise do coronavirus. Con todo, a organización xa preparou unha alternativa para que os fans da cita poidan "revivir a sensación de estar en Viveiro na mellor semana do ano".

Así, e como se anunciou este domingo en as redes sociais do festival, o 3 e 4 de xullo terá lugar o Resurrection Fest Estrela Galicia Online "con fins benéficos". "Contaremos cunha programación en aberto de concertos inéditos, actuacións en directo, entrevistas especiais, reportaxes sobre o festival e moito máis", desvelou a organización.

O obxectivo da cita, ademais de ofrecer a posibilidade de "vivir desde casa e cos nosos amigos a experiencia Resurrection Fest Estrela Galicia", é colaborar con diversas iniciativas contra o coronavirus e axudar aos colectivos máis necesitados. Para iso, xa se sumaron "moitísimas bandas internacionais e nacionais", aínda que a organización do festival mariñán aínda non concretou nomes. "Nas próximas semanas iremos dicindo máis respecto diso", anunciaron.