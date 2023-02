El Resurrection Fest anuncia su cartel por días

El Resurrection Fest Estrella Galicia ha anunciado este martes su cartel por días, la primera edición en la que el festival contará con cuatro jornadas de música, encabezado por Parkway Drive, Ghost, Pantera y Slipknot.

Según ha traslado la promotora Bring The Noise en un comunicado, el festival, que se celebrará en Viveiro entre el 28 de junio y el 1 de julio, contará con cuatro escenarios que estarán abiertos desde el primer día.

Por días, los escandinavos Ghost encabezarán el miércoles, cuando tocarán otros grupos como Behemoth, The Ghost Inside, Motionless In White o Dead By April. Así, el jueves será Pantera la gran actuación de la jornada, que contará con artistas como Powerwolf, Alterbridge o Elegant Weapons.

Los americanos Slipknot volverán a ser los cabezas de cartel del viernes, día en el que se subirán a los escenarios de Viveiro otras bandas como Nervosa, Megara, Wind Rose o Papa Roach. La última gran actuación, el sábado, correrá a cargo del Parkway Drive, que compartirá día con Architects o Polar.

De este modo, las entradas de día estarán a la venta este jueves 16 de febrero a las 12 en la página web del festival.

Guía para llegar a Viveiro en bus, tren o avión

Faltan cuatro meses y medio para una nueva edición del Resurrection Fest y miles de asistentes tienen que organizar sus viajes hasta Viveiro. Para facilitarles el plan, la organización del festival publicó una guía con opciones de ruta en distintos medios de transporte.

Una de las formas más directas es el autobús y en este sentido hay una empresa, Divertis en Vivo, encargada de llevar a cabo los "viajes oficiales" al festival, con más de treinta puntos de salida desde toda España con "diferentes horarios y fechas a las que poder adaptarse", dicen desde la organización, que ofrece toda la información al respecto en la web trips.resurrectionfest.es.

El tren no es la opción más rápida, pero la ciudad tiene parada en la línea Ferrol-Oviedo, "con conexiones directas con ciudades como León, Ribadeo, Muros del Nalón, Avilés, Cabezón de la Sal o Bilbao entre otras", apuntan.

Para los que viven en localidades sin esta conexión, recomiendan viajar con destino a la estación de Ferrol, "la más cercana a Viveiro, a 54 kilómetros" y tomar allí el Feve con destino Viveiro "que tarda aproximadamente dos horas".

En cuanto a los viajes en avión recuerdan la relativa proximidad de hasta cuatro aeropuertos, los de Asturias, Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, que tienen conexiones directas con distintas ciudades nacionales e internacionales.

Una vez en tierra recuerdan como opción para llegar hasta Viveiro los mencionados viajes en autobús de Divertis en Vivo, que también tienen salida en estas terminales.