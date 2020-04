El Resurrection Fest dice que "lo más probable" es que se aplace a 2021

"Lo más probable es que nuestro 15º aniversario simplemente se tenga que aplazar a 2021", dice en un comunicado la organización del Resurrection Fest, previsto del 1 al 4 de julio en Viveiro. "La parte positiva", añaden, es que podrá mantener los grandes atractivos del cartel actual ya que "las bandas se muestran muy colaborativas a la hora de reagendar".

Más adelante darán todos los detalles sobre las entradas, pero avanzan que "serán válidas para el año que viene de forma automática y a quien no pueda acudir se le ofrecerá un reembolso del valor de la entrada dentro de los plazos establecidos por la ley".

Desde la organización explican que no expresan directamente la decisión de posponer el festival ya que implica cientos de contratos con grupos, proveedores o patrocinadores que no pueden romper "de manera unilateral". Para hacerlo necesitan "una cláusula de fuerza mayor, algo que solo puede establecer el Gobierno", y que según recuerdan ya se hizo en muchos países de Europa pero no en España, donde no hay prohibición expresa del Gobierno a realizar eventos en las fechas en que se celebra el festival.

Los organizadores dicen que esta es una situación "realmente difícil" para un festival "independiente" como el Resurrection Fest y lamentan que en España "no hay ningún tipo de seguro que cubra una crisis global por epidemia como esta". Por ello, las pérdidas provocadas por la no realización del evento que han de asumir "son enormes", aparte del perjuicio a todas las personas que trabajan en el festival y del impacto en la economía de la zona.

"La seguridad y salud de todas las partes (público, trabajadores, bandas) es lo principal y nunca antepondremos eso a nada, por lo que no creemos que se deba realizar un evento con tantos miles de personas dada la situación actual", dice la organización, que agradece la comprensión y pide que se sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias.