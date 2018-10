El Resurrection Fest anuncia a Slipknot como cabeza de cartel

Slipknot, la banda estadounidense de metal alternativo, será cabeza de cartel en el Resurrection Fest Estrella Galicia 2019.

La organización del festival anunció el bombazo este martes a las 15.00 horas. "Por

fin, la banda más pedida a lo largo de nuestra historia durante todos estos años pisará Viveiro", explican. Las negociaciones "han llevado años" pero han culminado en buen puerto, por lo que Corey Taylor y los suyos volverán a España una década después.

Los de Des Moines, una de las principales bandas de metal del mundo, regresan además en 2019 con un nuevo disco. En el Resu no faltarán ninguno de sus éxitos. "Harán un concierto de

producción completa, prometiendo ser uno de los conciertos más brutales que

jamás hemos visto en el festival", indica la organización, que añade que todavía quedan "muchas más sorpresas y bandas por anunciar".

Por ahora ya está confirmado que por Viveiro desfilarán del 2 al 5 de julio grupos como Within Temptation, Cradle Of Filth, Crystal Lake o Cult of Luna, entre otros muchos.