El Resurrection Fest 2024 ya tiene cartel: consulta todos los nombres

El Resurrection Fest 2024 ya tiene cartel. La organización del festival que en sus anteriores 18 ediciones se ha convertido en una referencia internacional del metal, punk, rock y hardcore desveló este viernes el elenco con un total de 88 bandas que acudirán a Viveiro entre el 26 y el 29 de junio del próximo año.

Más de sesenta bandas estarán el Resu por primera vez, mientras que 17 de ellas se estrenarán en un escenario en España. Entre las que debutan en Viveiro sobresalen nombres como Avenged Sevenfold o Machine Head, dos formaciones muy demandadas por el público asiduo al festival y que prometen una actuación para el recuerdo.

Por primera vez en España estarán Bad Omens, otro de los grandes atractivos, mientras que Sum 41 no faltarán a la cita con el Resurrection Fest en medio de su gira de despedida.

El cartel también incluye a potencias del panorama mundial como Bring Me The Horizon, Alice Cooper, The Offspring, Bruce Dickinson (cantante de Iron Maiden que actuará en solitario), Megadeth, Corey Taylor (frontman de Slipknot), Babymetal o Electric Callboy.

BOOM! 💣 RESURRECTION FEST EG 2024 IS HERE! 🔥 SORTEO / GIVEAWAY



Los últimos abonos para la decimonovena edición del Resurrection se pondrán a la venta el próximo lunes 18 a las 13.00 horas, en la web del festival.