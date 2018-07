El Resurrection entra de lleno en sus días grandes con abarrote

El campo de Lavandeiras se llenó ayer en el primero de los tres días grandes del Resurrection Fest, en una jornada de sol y calor en la que los miles de asistentes combatían las altas temperaturas con bebida fresca sin dejar en ningún momento de disfrutar de los conciertos programados. El plato fuerte llegaría caída la noche, con el concierto de Ghost.

La banda sueca, una de las referencias del metal hoy en día, dio en el Resurrection su única "misa satánica" en el país este año, una oportunidad única que no desaprovecharon fans llegados de todos los rincones. Papa Emeritus -del que había gente disfrazada- y sus Nameless Gouls estaban dispuestos a dejar huella en Viveiro en un concierto en el que presentaban su último disco, "Prequelle" con un espectáculo que será recordado mucho tiempo.

Justo antes de Ghost subió al escenario principal Stone Sour, la banda metal de Corey Taylor con una actuación también única en España que desató la más auténtica euforia de los allí presentes, a la espera de que en un futuro no muy lejano pueda volver al Resu con su otra formación, los admirados Slipknot. Overkill o Anti-Flag también pasaron por el Main Stage.

Los canadienses Get The Shot hicieron vibrar el Chaos Stage con su hardcore y metal. Testigo de ello fue Jorge Pérez, de A Pobra do Caramiñal, que chorreaba sudor a raudales de tanto empeño que le puso. Lleva doce años viniendo al festival, y considera a la banda «un grupo indispensable con mucha fuerza y reconocimiento» que ahora mismo está en forma, aunque no muevan masas como los grandes.

En otro de los escenarios, en el Ritual Stage, la banda británica The Raven Age lo daba todo ante una multitud insaciable de groove metal. Entre ellos se encontraba Sebastian, un alemán que aterrizó ayer en el Resu con ganas vivir la experiencia en esta décimo tercera edición. Es su primera vez en Viveiro y el "feeling" fue inmediato. «Me gusta mucho la localización del festival, en Alemania es diferente». También aprecia «el buen tiempo» y el binomio playa-montaña característico de la zona de A Mariña y que permite diversificar el ocio de la ciudad. Haciendo patria espera «con muchas ganas» la actuación del mítico Scorpions, prevista para esta noche.

VOCES FEMENINAS. La aportación local la puso el quinteto gallego femenino Agoraphobia. Originarias de Boiro, aportaron una mezcla de garage y punk rock e indie de los 90 bastante efectiva. Otra apuesta femenina para esta edición fue Jinjer, banda ucraniana de metal con un estilo que incorpora elementos de death metal progresivo y metalcore. Su vocalista, Tatiana Shmailyuk, destaca por su técnica vocal y una evidente sensualidad. Disfrutando de su música estaban Javi y Rubén, dos madrileños que ya cuentan con experiencia en la cita mariñana. Este es el tercer año que viajan desde la capital para disfrutar de un cartel «diferente pero bueno», ya que aunque creen que es «más clásico que el de ediciones anteriores, tiene bastante calidad», matizaron.

La organización del Resurrection Fest es «de lo mejor que existe actualmente», destacaron. Al respecto indicaron que el acceso de «muy ordenado», al igual que la zona de comida y bebidas que destaca por su buena organización y variedad para el distinto público que se congrega estos días en el recinto. Pero el festival no es el único atractivo, pues la zona da mucho juego para disfrutar de la playa y de la gastronomía local.

Del cartel de este año les tira mucho Ghost y los clásicos Scorpions y KISS, una experiencia que «por lo menos hay que vivirla una vez en la vida», dijeron. Con la mirada puesta en la próxima edición, esperan poder volver y que el cartel de 2019 cuente con grupos como Slipknot.

En la jornada de ayer también hubo firmas de discos a cargo de Crystal Lake, Anti-Flag, Stick to your Guns, Jinjer y Cancer Beats, además de sesiones acústicas con Anti-Flag o The Baboon Show.