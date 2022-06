El Resurrection desborda A Mariña tras el parón con su música de alto voltaje

La pandemia ya solo es un mal sueño lejano para el Resurrection Fest, que tuvo un regreso triunfal este miércoles.

A ello contribuyeron tanto las miles de almas congregadas con el único objetivo de disfrutar, como los primeros grupos que actuaban y que dieron lo mejor de sí sobre los escenarios en este reencuentro tan esperado.

Conciertos de alto voltaje en la primera de las cinco jornadas que este año dura por primera vez el evento, que promete mucho más.

Este miércoles el cartel lo conforman Bolu2 Death, Onza, Serrabulho, Bleed From Within, Alien Weaponry, Bullet For My Valentine y Deftones