El Resurrection Fest de Viveiro crea más de 7.000 empleos en todo Lugo

El Resurrection Fest Estrella Galicia, el festival de rock, metal y punk más grande de España y uno de los mayores de Europa está a la vuelta de la esquina. La organización del evento dio a conocer este miércoles la estimación del empleo que se genera en esta vigésima edición, situando en más de mil los empleos directos que se crean para hacer realidad este festival de música en Viveiro.

Además calculan que genera más de seis mil puestos de trabajo indirectos, no solo en Viveiro, sino en toda la provincia de Lugo. Son datos provisionales, a falta de que un estudio posterior a la realización del evento aporte las cifras.

El movimiento en el recinto, emplazado en el campo de fútbol de Celeiro, es constante a medida que se aproximan las fechas, apreciándose a diario avances en el montaje de los escenarios y de las restantes infraestructuras que conforman el recinto.

En cuanto a la ocupación hotelera, toda la comarca de A Mariña y gran parte de la provincia de Lugo completan el 100% de su capacidad hotelera otro año más. Se trata de un dato que habla por si solo de la importancia del fenómeno del turismo de festivales en Galicia, así como de la relevancia del 'fenómeno Resu' dentro de este turismo de la comunidad gallega, que arrastra cada vez a un mayor número de seguidores.

Presenta un cartel de lujo

El Resurrection Fest Estrella Galicia afronta las semanas previas a la celebración de la vigésima edición con un ritmo de venta que hace presagiar una nueva y exitosa edición del festival de rock más grande de España, puesto que quedan disponibles pocas entradas y abonos para disfrutar de un cartel de lujo.

El elenco de artistas incluye bandas como Avenged Sevenfold o Machine Head, que debutarán en el festival vivariense y figuraban entre las más solicitadas por el público, pero también grupos como Bad Omens, que actuará por primera vez en España; o Sum 41, que presenta su gira de despedida.

Bring Me The Horizon, Alice Cooper, The Offspring, la actuación de Bruce Dickinson (cantante de Iron Maiden), Megadeth, Corey Taylor (líder de Slipknot), Babymetal o Electric Callboy son otros de los atractivos de una edición que promete quedar para el recuerdo como una de las mejores.

La organización asegura ya la presencia de más de 120.000 personas en esta exhibición de rock, que contará entre el 26 y el 29 de este mes con algunas de las estrellas del panorama del punk o el metal a nivel mundial.