O Resurrection animará a miles de festivaleiros á reciclaxe de latas

O Resurrection Fest acollerá este ano o proxecto de reciclaxe #daralata, unha colaboración do programa europeo Cada Lata Conta e a cervexeira Estrella Galicia.

Ambos queren concienciar sobre a importancia de dar unha nova vida a este tipo de envases, "reciclando o máximo número de latas que se xeran na contorna dos festivais de música", resalta a organización nun comunicado de prensa.

Desta forma, os organizadores do festival pretenden contribuír a mellorar a sustentabilidade nun evento que reúne a miles de persoas desde este mércores en Viveiro (Lugo).

Ademais de querer maximizar a reciclaxe de todos os residuos xerados neste formato, #daralata tamén busca concienciar aos asistentes sobre a relevancia de depositar as latas no colector amarelo.

Por iso, ao longo das instalacións do festival instalaranse colectores amarelos para que a xente poida depositar aí as súas latas de bebidas consumidas.

Os dinamizadores serán persoas que portarán nas súas costas unha mochila recolectora de latas de bebidas e que se achegarán aos asistentes para facilitarlles o labor de reciclar o seu envase e tamén para interactuar con eles.

"Desde Resurrection Fest Estrella Galicia sempre tivemos en conta a importancia polo coidado do medio ambiente no noso traballo do día a día", destaca a dirección do Resurrection.

"Ter unha conciencia ambiental parécenos algo básico a nivel empresarial. Por isto cando Estrella Galicia ensinounos o seu proxecto #DarALata alegrámonos de que fosen partícipes do noso Festival", subliña.