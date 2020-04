"Resurgiremos de entre las cenizas con vuestro apoyo", dicen los dueños de Futures

La Unidad Científica de la Policía Nacional perteneciente a la comisaría de Viveiro podrá acceder, cuando baje la temperatura, a la nave de la firma de rotulación y diseño Signo Futures, enclavada en Celeiro y que resultó completamente calcinada tras el incendio sufrido este martes.

La empresa recibió numerosas muestras de apoyo y solidaridad, amén de colgar en las redes sociales una nota de agradecimiento. "Hoy es un día triste para el grupo. Ayer ardió nuestra nave de Signo Taller del Rótulo y todo quedó reducido a cenizas. Pero gracias al apoyo de todos nuestros clientes, amigos, proveedores, autoridades,... y todos quienes no descansan enviándonos muestras de apoyo, solidaridad y ofrecimientos de ayuda, saldremos adelante. Resurgiremos de entre las cenizas que ahora están bajo nuestros pies. Gracias de corazón a todos. Sois nuestro mayor apoyo. Nos veremos a la vuelta, más fuertes, más guapos y con nuevas ideas".

El gerente de la firma, Alberto García Amado, todavía no se explicaba cómo pudo suceder el incendio. Él fue el último en abandonar las instalaciones, algo antes de las dos de la tarde, calcula. "Apagué las máquinas, aún hablé por teléfono y estuve retocando en los archivos, cerré las puertas y pensé apagar la luz, pero como regresaba por la tarde pues la dejé encendida, iba a sentarme para comer y no me dio tiempo, que ya me llamaron para avisarme de que ardía, pero cuando llegué ya no se podía hacer nada, las llamas consumían la nave", relata.

"Se perdió todo", asegura el gerente, sin cuantificar por ahora las cuantiosas pérdidas económicas

Entre sollozos y un profundo dolor resumía: "Se perdió todo", sin cuantificar las cuantiosas pérdidas económicas, que deberá cifrar la compañía de seguros. A la maquinaria y equipos de trabajo hay que sumar el mobiliario y el material almacenado en las instalaciones para los trabajos que les habían encargado y que tuvieron que paralizar por causa de la emergencia sanitaria del coronavirus, amén del que ahora empleaban para crear medios de protección para la lucha contra esta enfermedad.

Las brasas que quedaron latentes en el interior de las instalaciones provocaron que el fuego tratase de reactivarse de manera leve en la madrugada del martes al miércoles pasado, pero el retén del parque de bomberos de Viveiro que estaba pendiente de esta incidencia logró apagarlo con prontitud impidiendo su reinicio, lo que evitó nuevas llamas en el interior de la nave, en la que todavía quedaba bastante humo y temperatura. Ambos se reducirán de manera considerable en el momento en que se ventile adecuadamente. Los bomberos efectuaron ayer una nueva comprobación de la temperatura para verificar que la evolución era la correcta.

Los investigadores de la Policía Nacional analizarán los restos allí existentes para tratar de determinar cuál pudo ser el origen del fuego que destruyó las instalaciones de la empresa vivariense, que se había reconvertido para fabricar pantallas y mamparas de protección a fin de donarlas ante la actual crisis sanitaria del Covid-19.

La organización del Resu se solidariza con la firma

La organizacion del Resurrection Fest también colgó en las redes sociales un mensaje de apoyo al considerarlos parte del equipo, pues creaban la ambientación del festival: "La mala suerte ha querido que sufriesen un incendio cuando estaban creando mascarillas para los hospitales y mamparas de protección para supermercados para ayudar en la situación que estamos viviendo".



Ánimo

Les envian su apoyo "a estos grandes profesionales y amigos", ademas de darles "animo y fuerza" para que se recuperen pronto del varapalo sufrido.