El Resu vuelve a desbordar Viveiro

Viveiro celebra desde este miércoles la decimocuarta edición del festival de música hardcore y metal Resurrection Fest, cuyo cartel está repleto en esta ocasión de grupos que regresan a Galicia y a España después de años sin prodigarse por estos lares y de artistas inmersos en plena gira de despedida de sus carreras.

Aunque los platos fuertes de esta cita llegarán en los días posteriores, esta misma tarde dieron comienzo los conciertos en los escenarios secundarios de la mano de los locales Back in Town, que abrieron una jornada en la que actuaron Archivo Adxunto, Devil in Me, Bury Tomorrow, Municipal Waste, Ignite y -como único concierto este año en territorio estatal- los noruegos Kvelertak.

En la noche del jueves comenzarán a desfilar sobre el escenario principal los primeros cabezas de cartel, un día capitaneado sin lugar a dudas por la legendaria banda norteamericana de thrash metal Slayer, considerada una de las cuatro grandes del género junto a Metallica, Megadeth y Anthrax; quienes ofrecerán en el recinto ubicado en el puerto de Celeiro el último concierto en España de su tour de despedida de los escenarios.