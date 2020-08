El Resu tiene todo listo para su edición online y gratuíta de los días 28 y 29 de agosto

La organización del festival rock, metal y hardcore de Viveiro se prepara para afrontar su primera edición online, que está prevista para los próximos días 28 y 29 -viernes y sábado-, jornadas en que sus seguidores podrán disfrutar de algunos de los mejores conciertos, incluidos dentro de un programa especial, que además será en abierto, gratis y benéfica.

En sus páginas oficiales indican que "¡El Resu Resiste! Pese a la situación que nos ha tocado vivir este año y todos los obstáculos que han aparecido, nuestra edición online está al caer. Del 28 al 29 de agosto podremos vivir una programación en abierto de conciertos inéditos, actuaciones en directo, entrevistas especiales, reportajes sobre el festival y mucho más".

La edición virtual y gratuita del Resurrection Fest Estrella Galicia podrá vivirse desde casa o desde cualquier punto en que se cuente con un dispositivo electrónico que permita la conexión durante los horarios en que se desarrollará el evento. Las pandillas de amigos y familias, de todas las edades, que sigan este festival podrán además colaborar ayudando a varias iniciativas contra el coronavirus, así como también a colectivos desfavorecidos que han visto incrementadas sus necesidades a consecuencia de esta crisis sanitaria.

El Resurrection Fest resiste de forma telemática con un programa de conciertos inéditos y algún que otro estreno

Los organizadores anuncian que "muchísimas bandas internacionales y nacionales ya se han sumado a la iniciativa, así que contamos con vosotros", invitan así a los posibles interesados en aportar su granito de arena a una buena causa a fin de paliar las consecuencias del virus.

LOS MEJORES MOMENTOS. Quien se pase por el canal de emisión podrá disfrutar de dos jornadas de buena música, en la que será posible escuchar conciertos inéditos que únicamente se emitirán una vez, como es el caso del grabado en el recinto del festival, enclavado en el campo de Lavandeiras (Celeiro), con motivo de la despedida de Slayer durante el pasado verano. Además, emitirán otros, como es el caso de los protagonizados por Gojira, The Offspring, Rancid, Mastodon o Rise of the Northstar, amén de un resumen de las mejores actuaciones de todos estos años de Resu -de 2006 a 2019- en Viveiro, a donde está previsto que pueda retornar a principios de junio de 2021.

Los seguidores no solo podrán gozar con la música, sino que también podrán contemplar un documental especial de larga duración, en el que se cuenta toda la historia del festival por boca de sus protagonistas.

El programa especial diseñado para la edición virtual comprende asimismo un vídeo de saludos y entrevistas con diferentes artistas, que ha sido realizado por Jon Sistiaga y Joe Pérez-Orive, en exclusiva para el Resurrection Fest. También verá la luz la canción oficial del festival a cargo del grupo Crisix, en lo que será el estreno de este tema. Los seguidores podrán además participar durante la emisión de esta edición especial en sorteos y otras actividades.

SOLIDARIDAD. Con el objetivo de animar a los seguidores han preparado una 'black box' que además de contener "una camiseta espectacular para coleccionistas, contará con un vaso conmemorativo y una pulsera de festival", según indican. Los fondos que consigan recaudar con la venta de este 'pack' se destinarán a colectivos que han resultado especialmente perjudicados por la pandemia de Covid-19.

Ese dinero se hará llegar a los mismos a través de varias entidades colaboradoras, entre las cuales se encuentran Cruz Roja Española en la provincia de Lugo, mediante la campaña 'Responde Emergencia Coronavirus', o la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesba). A las personas interesadas que no encuentren su talla les recomiendan acudir a La Barra del Resu, que es la tienda de Estrella Galicia, con el objetivo de tratar de conseguirla o buscar alguna alternativa.

Además, en colaboración con Estrella Galicia y la campaña #elresuEGresiste se intenta involucrar al mayor número de seguidores para poder revivir la sensación de estar en Viveiro en la que muchos consideran como la mejor semana del año, razón por la que invitan a no perderse esta edición especial del Resu online para disfrutar de la mejor música y de un ambiente inigualable, en esta ocasión de manera virtual.