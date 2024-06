El Resu, el rincón de las sorpresas

Ya puede tocar Bruce Dickinson (cantante de Iron Maiden) en el escenario grande que a cien metros en una pequeña cripta habrá jóvenes entretenidos en algo parecido al sacrificio de una virgen. 'Perdón, yo venía por las vodas y no por los rituales satánicos, pero si se guardan el cuchillo me quedo de testigo'. Así es el Resu, un pozo de sorpresas. Y si no te engancha el espectáculo o el concierto, siempre puedes comentar el asunto Metallica, que está este viernes en el Hell Fest galo, con Foo Fighters el domingo.

Concierto y ambiente en uno de los conciertos del Resu. ÁLVEZ

Hay quien sostiene a pies juntillas que Metallica no vendrá al 20º aniversario del Resu pues no acude a festivales que no tengan el aeropuerto a menos de una hora por carretera. En Galicia hay tres pero Viveiro queda a desmano de todos y al de Rozas no baja su avión. De todos modos, se dice que piden un millón de euros por show... y el Hell también ficha de cabeza de cartel a Machine Head, que en el Resu no lo es pero, según Vituco, un muy fan coruñés, el miércoles se lucieron en Viveiro.

Aquí el plato fuerte son los Avenged Svenfold, también de gira por Francia donde tocaron el jueves. El sábado van a llenar Viveiro y ya se están preparando luces y petardos en cantidad. Quien sabe, algún día puede que nos llevaremos una sorpresa.

Adrián Bes, un barcelonés criado en Aragón que ha estudiado ingeniería agroforestal en Asturias y trabaja en Carballo, asegura que si el cartel del Resu de este año flojea un poco respecto a ediciones como la de Rammstein, quizá el espectáculo más redondo que se vio en Viveiro, es porque se solapan mucho las fechas. Y el Hell es mucho festival, y con aeropuerto cerca.

Despedimos la segunda jornada de Resurrection Fest EG 2024 marcada completamente por la actuación estelar de @bmthofficial y un montón de grandes conciertos: Bruce Dickinson , @BobbyVylan, @gorkaurbizu y muchos más 🙌🏽🔥#ANEWDIMENSION#ResurrectionFest #ResurrectionFestEG… pic.twitter.com/wn88vsF34M — Resurrection Fest Estrella Galicia (@ResurrectionESP) June 28, 2024

El diagnóstico de Adrián, aficionado al rugby, se aproxima al de su amigo focense Adrián que se presentó en la entrada con los guantes de boxear enfundados y a pecho descubierto. Tuvo que ponerse la camiseta. Es gestor energético con siete Resus ya a las espaldas y dice que a pesar de todo, el Resu brilla con grupos como Sun41, uno de los últimos pases del miércoles. Aunque la mejor sorpresa ha sido Solence.

El más heterodoxo de este grupo de amigos que debió mezclarse por algún rincón del mundo es el asturiano Enol. El Resu es toda una experiencia pero la sorpresa mayúscula se la llevó cuando por la megafonía del festival pusieron un momento el Dancing Queen de Abba y "todo el mundo la coreaba".

"Y nos vamos a ver a Sons of Aguirre, que cantan en español y como logo llevan la calavera de Esperanza Aguirre con unos palos de golf en ristre". Por la zona del Chaos, un escenario que está pisando fuerte, también tocaban La Excavadora, muy en línea con el punk de La Polla Récords.

Buenos fichajes

El cantante advertía con razón: "Cuidado con la química que es muy pronto todavía". Y es que en la cripta había más ritual que vodorrios. El momento ¡Hola! se vivía mientras tanto en uno de los escenarios donde tocaban los asturianos Aneuma. Son de Puerto de Vega y no necesitan aeropuerto cerca pero ya se han hecho un nombre en el festival Wacken alemán.

La noticia esta vez fue que el bajista de la banda se bajó hasta mitad del pogo, estas carreras bestiales que se montan a pie de escenario los fans, y desde allí le pidió matrimonio a la cantante luarquesa Laura Alfonso. Enhorabuena. ¡Qué menos!, hacerlo en el Resu es lo propio. Con sorpresa.

En el Resu se toman decisiones de todo tipo. El mismo Enol nos confesaba que ha estudiado para protésico dental y nos podría dar un máster sobre la calavera de Esperanza Aguirre y otras muchas que cuelgan como atrezzo en el Resu, donde los esqueletos descansan con gafas de sol.

Resulta que lo de protésico dental no le va y se ha alistado como miliar en un regimiento de Caballería acuartelado en Valladolid. Él lo tiene claro: "la gente que viene aquí es amante del Resu, cuesta más llegar y parecía que vendrían Rammstein y Judas Priest pero también son 200 euros y en el Hell son 400". Así que todo bien.

Hablando de fichajes, por los podscasts que está grabando y emitiendo el Resu en YouTube este jueves pasó un baterista español, Estepario Siberiano, todo un fenómeno en las redes sociales y que estuvo de candidato a nuevo baterista de Slipnot.

"Este año vamos un poco así, vienen los cantantes o guitarristas de grandes bandas pero no estas, excepto en casos como Megadeth que eso es como comprarte un Mercedes, no falla", asegura Miguel, de Santa Comba. Cree que el campanazo lo darán Avenged.