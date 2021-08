El Resu recupera su garra

El Resurrection Fest ganó en animación y energía en su segunda jornada, en la que destacaron las actuaciones de la banda ucraniana Jinjer y de la suiza Eluveitie. Las exhibiciones guturales de los cantantes, los riffs de las guitarras eléctricas y el estruendo de las baterías animaron a un público que se lanzó a bailar.

Aunque no se podían hacer pogos, la gente se levantaba, daba la vuelta a la mesa y se volvía a sentar. De paso movían las sillas vacías para ambientar el rondo. Si la voz de Tatiana Shmaylyuk, solista de Jinjer, sedujo a los asistentes, el éxtasis se alcanzó cuando bajó del escenario el cantante de The Ocean, Loïc Rossetti, aunque su exhibición bailando sobre una mesa, ante el entusiasmo del público, acabó con un aterrizaje forzoso.

La inesperada caída no redujo ni un ápice la entrega mutua de músicos y público

Se respetaron los protocolos anticovid pero la intensidad característica de la música llevaba a la gente a un contenido frenesí. El viernes también hubo espacio para presentaciones, como la de los catalanes Crisix, quienes anunciaron el lanzamiento de su nuevo EP en forma de película y que se estrenará la semana que viene en varios cines de Madrid y Barcelona.

Con el paso de las horas, cada vez eran más las personas que se arremolinaban en las puertas de acceso para escuchar a los cabeza de cartel. Jinjer y Eluveitie hicieron disfrutar a sus seguidores, acompañadas de un impresionante espectáculo de luces y fuego que iluminaron la noche vivariense.

"Con Crisix exploté, ya no siento el cuello, pero todavía me queda mucho con Jinjer", aseguraba el bilbaíno Íñigo Aberasturi, neófito en el festival vivariense. Su amigo José Pérez asistía por cuarta vez al Resu, "que es un poco más frío al estar sentados" afirmó, al compararlo con los conciertos que dieron en Bélgica algunas de estas bandas en presencia de 12.000 personas, a los que también acudió.

Pese a las limitaciones, la gente se mostraba encantada de poder disfrutar de la música en directo, como aseguró el batería ourensano Pablo Rodríguez: "Es la primera vez que vengo y hay grupos que dan mucha caña".

Pero si alguien vivió un día especial fue Alberto, que daba la nota vestido de blanco entre el negro riguroso de la mayoría de los metaleros. "Que coincida con mi cumpleaños es increíble. Me lo tomo como un regalo por parte de las bandas. Pienso que tocan expresamente por mí", decía.

El ambiente no solo se notó dentro del recinto, sino también fuera. Al igual que otros años, pero en menor medida, las calles de Viveiro se llenaron de camisetas negras, pinchos y largas melenas de colores y barbas que no pasaron desapercibidas. Sin embargo, el tirón del Resu no es el mismo.

"Tenemos las mismas reservas que el resto del mes de agosto. No nos está suponiendo un mayor trabajo como otros años", asegura Sonia Blanco del Bar Áncora

Los bares de Celeiro aseguran que la afluencia de gente apenas se nota y que están al mismo nivel que durante el resto del mes, algo considerable si se tiene en cuenta que es una edición limitada.