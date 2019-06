El Resu publica los horarios de los conciertos y suma al cartel a Analepsy

El Resurrection Fest hizo públicos los horarios de los conciertos que habrá en sus cuatro escenarios en la próxima edición del 4 al 6 de julio, en la que el gran reclamo, Slipknot, actuará en el principal el viernes 5 a las once de la noche. El cartel del sábado incluye una última incorporación, Analepsy, y faltan otros dos grupos "que se anunciarán lo más pronto posible" para suplir las cancelaciones por motivos de logística de Misery Index y Power Trip.

"Cuadrar todas las bandas —en los horarios divulgados aparecen 96— en nuestros cuatro escenarios, con las particularidades logísticas de Viveiro y de cada banda es muy complejo, pero a falta de algún posible cambio de última hora hemos conseguido al fin tener los horarios", explica la organización. Añade que intentaron "que las solapaciones fuesen lo menos dolorosas posible y disfrutar de buenas duraciones para los conciertos más esperados".

El festival abrirá sus puertas el miércoles 5 de julio a las cinco de la tarde para la fiesta de presentación con Back In Town, Archivo Adxunto, Devil in Me, Bury Tomorrow, Municipal Waste, Ignite y Kvelertak, que cerrará esta primera jornada.

En los tres días grandes las puertas abren a la una y media y habrá conciertos desde las dos de la tarde hasta aproximadamente las tres de la madrugada. Slayer actúa el jueves de diez menos cuarto a once y cuarto de la noche y a continuación lo hacen Parkway Drive, de doce y cuarto a dos menos cuarto.

El viernes Slipknot dará su concierto de once de la noche a doce y media, antes estarán Arch Enemy a las nueve y después Crisix a las una y media. El sábado los más esperados del escenario principal son Within Temptation a las once de la noche y King Diamond a la una y media de la madrugada.