El Resurrection Fest pone el martes a la venta los primeros abonos de 2024

Pronto habrá novedades sobre la edición de 2024 del Resurrection Fest -que será del 26 al 29 de junio- pero, aun sin conocerse qué artistas vendrán, la organización pone a la venta el próximo martes los "loyal passes", abonos para los más leales del evento que confían en la organización año tras año y disfrutan del festival con independencia de los grupos que actúen.

"Resurrection Fest 2024 está a la vuelta de la esquina y los primeros anuncios de bandas se acercan. Tenemos muchas ganas de contaros novedades y no queda casi nada", dicen desde el festival, que reconoce que tiene "la suerte de contar con uno de los mejores públicos del panorama, que viven por y para la música, verdaderos fans de las bandas y del festival. Por ello, queremos agradecer a los resus más fieles que año tras año peregrináis hasta Viveiro para disfrutar del festival, y que os dejáis la voz y el cuello en la Resurrection Fest City", apuntan. Así, "por petición popular", lanzan estos "loyal passes, una venta de disponibilidad limitada previa al cartel" para que puedan adquirir los abonos "antes que nadie".

La venta se abrirá el martes a las doce del mediodía a través de un enlace que la organización publicará en sus redes sociales y página web, donde también hay publicada una completa guía de compra con todos los pasos a seguir para hacerse con las entradas. Cada persona podrá comprar un máximo de diez y el precio de lanzamiento será de 139 euros más gastos para los abonos de cuatro días y desde 219 euros más gastos para los Pandemonium, con acceso a la zona vip. "Una vez finalizado el cupo de entradas a ese precio, se irán abriendo los siguientes tramos a precios superiores", precisan.

La organización recuerda que solo serán válidas para acceder al recinto las entradas adquiridas a través de los canales oficiales. "Resurrection Fest se posiciona rotundamente en contra de la reventa e insiste en que las entradas adquiridas en webs de mercado secundario pueden no ser válidas, estar duplicadas, etc. Esto ocurre cada año y provoca que muchos asistentes se queden a las puertas, así que rogamos que no se utilicen dichas entradas para evitar posibles perjuicios", advierten.

También aconsejan no publicar en redes fotos de las entradas ni su QR, y recuerdan el email [email protected] para incidencias.