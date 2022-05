El Resu, a poco más de un mes

La Resurrection Fest City pronto empezará a tomar forma en el campo de fútbol de Lavandeiras, que en poco más de un mes albergará una esperadísima edición del festival de hardcore, metal, punk y rock más internacional.

La organización del Resu publicaba este lunes el inicio de la cuenta atrás para el evento junto a la fotografía que acompaña esta información, la de uno de los elementos decorativos más característicos del recinto preparado para salir del almacén en el que permanece el resto del año y volver al campo en el que más se disfruta.

El festival vivirá su segunda ‘resurrección’ este año para hacer realidad la 15ª edición que se iba a celebrar por todo lo alto en 2020. Será, por primera vez, durante cinco días, del miércoles 29 de junio al domingo 3 de julio, en los que desfilarán por el escenario principal grupos como Deftones o Bullet For My Valentine en la jornada inaugural, Judas Priest en su gira de 50 aniversario u Opeth el jueves, Sabaton o Rise Against el viernes, Gojira o Mastodon el sábado y Korn o Bring Me The Horizon el domingo.

Pese al azote de la pandemia las previsiones de asistencia son rompedoras y ya se acabaron también casi todas las entradas de día, que solo quedan para la fiesta de presentación del miércoles, a un precio de 39 euros más gastos.

Son también pocas las reservas disponibles para las zonas de acampada de pago junto a la playa de Area, Beachcamp y Glamping —con buses continuos al recinto—, pues las del Resucamp al lado del festival están agotadas desde hace tiempo. Otras zonas disponibles para los asistentes son las de acampada libre y gratuita, que volverán a ser en el parque Pernas Peón y el área recreativa de San Roque.

TAMBIÉN PARA COMER. La moneda dentro del festival volverá a ser el token, que este año además de para canjear por bebida también se podrá utilizar en los puestos de comida del recinto. Actualmente la organización tiene una promoción limitada en su web para adquirir 120 euros en tokens con un precio de 100 euros. "Con cada pack de tokens que compres te ahorrarás 20", dicen. Quienes los adquieran deberán enseñar el pedido de la promoción en el móvil o papel y ya los podrán usar. Añaden que también se ahorrará tiempo, pues habrá una cola especial para la validación de las monedas.

Por otro lado, todavía están abiertos los viajes organizados, con autobuses que proceden de A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gijón, Granada, Jaén, León, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zamora y Zaragoza.