El Resu más atípico y seguro arranca este jueves

El Resurrection Fest Limited arranca este jueves en su edición más atípica de terraza y en formato reducido. El director del festival vivariense, Iván Méndez, destacó que supone "un paso adiante" y se mostró contento de "demostrar que a cultura se fai de forma segura e profesional; é máis necesaria ca nunca e, sobre todo, as prioridades hoxe son ter un recinto seguro para todos, desde os equipos de traballo aos asistentes. Intentamos que sexa cómodo para todos pois ao haber varios artistas e ser varias horas de festival estarán sentados coma nunha terraza, por iso temos mesas para dúas, catro ou seis persoas", enumeró Iván.

El director subrayó que será el primer festival de España que contará con artistas internacionales desde el inicio de la pandemia, "xa que o cartel está formado por bandas europeas, nacionais e galegas ". El cartel incluye bandas de referencia en Europa, como Creator, While She Sleeps, Jinjer, Eluveitie o Landmvrks, "todos eles xa teñen en maior ou menor medida unha historia no festival, cremos que era necesario ter unha representación internacional para intentar dar o mellor cartel posible e un evento de calidade", recalcó.

Les acompañan artistas nacionales como Angelus Apatrida o Crisix, y la representación gallega no se queda atrás, cuentan con Bala o los vivarienses True Mountains, "un cartel moi compensado para os tempos que corren, todos responderon de forma moi positiva ", subraya.

El aforo es de 2.500 personas, según David Méndez, quien recordó que "de estos festivales viven muchas empresas y familias, es una economía transversal". Añadió que estos eventos serían imposibles, "sin ayudas de patrocinio público y privado, porque son unos protocolos muy caros", amén de recalcar que "el recinto es totalmente seguro, pero con estos aforos es un formato que no es rentable si no es por esos apoyos. Gracias a la Xunta, la Diputación y el Concello, sin ellos no sería posible, y a patrocinadores privados como Estrella Galicia, Vegalsa- Eroski, Coca Cola y Red Bull".

María Loureiro: "Non é igual ao orixinal, pero serve para alongar un pouco o verán e que o sector servizos continúe en auxe"

TAMBIÉN ONLINE. El festival tendrá doble vertiente este año. El físico, que arranca este jueves, y una edición online, que será un fin de semana del último trimestre del año. "Queremos repetir o formato de 2020, que tivo máis de 2,2 millóns de espectadores véndoo de xeito simultáneo, foi un fito en España, o festival retransmitido con máis asistentes", precisó el director, quien espera que la edición de 2022 sea la más grande. Recordó que las entradas para la cita del quince aniversario están agotadas desde su lanzamiento y se vendieron en 56 países, un nuevo récord.

Por su parte, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, agradeció el apoyo institucional al festival, reconoció que la cultura se resintió y "estano a pasar mal". La regidora comentó que cuando le propusieron el formato reducido adaptado a las restricciones pensó que era seguro. "Non é igual ao orixinal, pero serve para alongar o verán, para que o sector servizos siga en auxe, pois pasou un ano e medio complicado", indica.

Los directores de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, y de Turismo, Nava Castro, respaldaron también el acto. Sutil destacó la profesionalidad de los organizadores y resaltó el consenso de las administraciones para apoyar los eventos, así como a las empresas su "compromiso coa cultura galega. Os festivais son un evento estratéxico para a Xunta". También acudió el delegado territorial en Lugo, Javier Arias.

La diputada provincial de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, recalca que el festival es "referente mundial", al que la Diputación aporta 50.000 euros "para acadar o fito histórico de que permaneza vivo neste ano con esta edición especial e todas as medidas covid".